HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Unik Ragnar Oratmangoen, Wak Haji yang Ternyata Doyan Borong Baju Lebaran

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |18:41 WIB
Kisah Unik Ragnar Oratmangoen, Wak Haji yang Ternyata Doyan Borong Baju Lebaran
Ragnar Oratmangoen ternyata doyan borong baju Lebaran, simak kisahnya! (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

KISAH unik Ragnar Oratmangoen, Wak Haji yang ternyata doyan borong baju Lebaran, menarik untuk diulas. Sebab, ceritanya sungguh menghibur

Mengenakan pakaian baru merupakan tradisi jelang Lebaran atau Idul Fitri di Indonesia. Masyarakat biasanya berbondong-bondong belanja jelang hari kemenangan.

Timnas Indonesia vs Jepang. Aldhi Chandra/MPI Ragnar Oratmangoen

Budaya tersebut ternyata juga dilakukan oleh Oratmangoen. Hal tersebut semakin menguatkan jika sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia. 

1. Kerap Membeli Baju Lebaran

 

Lewat akun Instagram-nya, @0ratmangoen, sang pesepakbola mengaku selalu sangat antusias membeli baju Lebaran. Hal itu tentu jadi perhatian.

"Ya, saya selalu sangat antusias untuk membeli baju baru dan kado untuk keluarga saya,” kata Oratmangoen.

Seperti diketahui, Oratmangoen merupakan seorang Muslim dan memutuskan menjadi mualaf ketika berumur 15 tahun. Saat menjalankan ibadah puasa, ia harus menjaga kebugaran tubuhnya. 

"Saya selalu berusaha untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental karena saya juga akan melaksanakan pertandingan penting. Jadi, hal itu sangatlah penting bagi saya," jelas pemain FCV Dender itu.

 

Halaman:
1 2
      
