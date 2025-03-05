Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Nova Arianto yang Dibantu Gerald Vanenburg Jelang Pimpin Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |12:54 WIB
Respons Nova Arianto yang Dibantu Gerald Vanenburg Jelang Pimpin Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025
Nova Arianto senang dikunjungi Gerald Vanenburg. (Foto: Instagram/@novarianto30)
A
A
A

RESPONS Nova Arianto yang disambangi Gerald Vanenburg jelang memimpin skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto baru saja merilis 30 nama yang dipersiapkan jelang ambil bagian di Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025.

Nama-nama ini akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bandung, Jawa Barat pada 3-12 Maret 2025. Kemudian pada 12-16 Maret 2025, TC dilangsungkan di Bogor, Jawa Barat.

1. Nova Arianto Senang Dikunjungi Gerald Vanenburg

Nova Arianto senang dikunjungi Gerald Vanenburg @novarianto30

Tamu istimewa pun diterima Nova Arianto dalam pemusatan latihan yang baru saja digelar. Pelatih 47 tahun ini dikunjungi pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. Dikunjungi pelatih sekaliber Gerald Vanenburg, Nova Arianto siap menyerap ilmu dari sang mentor demi meningkatan kualitas pemain Timnas Indonesia U-17.

“Terima kasih sudah datang coach (Gerald Vanenburg). Kami sangat senang karena kami akan berupaya meng-upgrade ilmu kami agar para pemain bisa terus berkembang,” kata Nova Arianto, Okezone mengutip dari akun Instagram-nya @novarianto30.

Meski saat ini berstatus pelatih Timnas Indonesia U-23, ada dua jabatan lain yang diemban Gerald Vanenburg. Ia bertugas sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior, serta menjadi penghubung antara Timnas Indonesia U-17, Timnas Indonesia U-20, Timnas Indonesia U-23 dan senior.

Hal ini dimaksudkan agar tercipta kesinambungan antar timnas kelompok umur demi menciptakan tim nasional senior yang kuat. Tugas terdekat Gerald Vanenburg adalah menemani Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
