HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: DPR Bahas Permohonan Naturalisasi Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy Hari Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |03:30 WIB
BREAKING NEWS: DPR Bahas Permohonan Naturalisasi Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy Hari Ini
Emil Audero berpotensi perkuat Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan akan membahas permohonan proses naturalisasi tiga pemain keturunan, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy hari Ini, Rabu (5/3/2025) siang WIB. Kabar itu dikonfirmasi Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

"Iyaa (rapat permohonan persetujuan naturalisasi), tapi tunggu rapat pimpinan (rapim) dan Bamus (Badan Musyawarah) terlebih dahulu," kata Hetifah kepada Okezone.

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@emil_audero)
Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@emil_audero)

"Sekitar pukul 12.00 WIB," lanjut Hetifah saat ditanya jam berapa rapat akan dilangsungkan.

1. Proses Naturalisasi Diharapkan Berjalan Lancar

Ia berharap segala proses ketiga pemain itu bisa berjalan lancar. Setelah rapat dengan Komisi X, pembahasaanya berlanjut ke Komisi XIII DPR RI.

Setelah proses di DPR beres, maka prosesnya berlanjut ke Sekretariat Negara. Hal itu untuk diterbitkan surat Keputusan Presiden (Keppres).

Setelah Keppres turun, tinggal dilakukan pengambilan sumpah yang akan dilakukan di Eropa. Berhubung Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James berkarier di negara yang berbeda-beda, belum diketahui di negara mana pengambilan sumpah akan dilakukan.

 

