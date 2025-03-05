Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri Malam Ini: Maung Bandung Kembali ke Jalur Kemenangan?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |13:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri Malam Ini: Maung Bandung Kembali ke Jalur Kemenangan?
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini akan diulas Okezone. Akankah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kembali ke jalur kemenangan?

Duel Persib Bandung vs Persik Kediri sendiri akan tersaji di pekan ke-26 Liga 1 2024-2025. Persib Bandung akan berstatus tuan rumah yang menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (5/3/2025) pukul 20.30 WIB.

Persib Bandung vs Borneo FC. ig/persib

Baca Juga:
baca_juga

1. Tekad Bangkit

Gelandang Persib Bandung, Tyronne del Pino, bertekad membawa timnya bangkit saat jumpa Persik Kediri. Del Pino memastikan skuad Persib dalam kondisi siap dan punya motivasi tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan.

Del Pino memprediksi pertandingan akan berjalan sulit karena Persik Kediri punya kualitas yang bagus. Akan tetapi, gelandang berusia 34 tahun menegaskan kalau Persib Bandung dalam mode tempur.

"Kami tentu memprediksi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Melawan tim yang sangat bagus dan mereka bermain dengan kualitas yang tinggi. Mereka berpengalaman bermain di liga ini. Tapi, kami sudah siap," kata Del Pino, dilansir dari situs Persib Bandung, Rabu (5/3/2025).

2. Kondisi Persib Bandung

Persib Bandung tidak dalam kondisi ideal dalam menjamu Persik Kediri. Pasalnya, tim arahan Bojan Hodak itu kena bantai 1-4 saat tandang ke markas Persebaya Surabaya akhir pekan lalu.

Meski begitu, Persib Bandung telah melakukan persiapan yang baik untuk hadapi Persik Kediri. Meski mepet, Del Pino optimistis Pangeran Biru bisa meraih tiga poin di laga malam nanti.

"Kami memang baru kalah pada laga sebelumnya. Jadi meski tidak banyak waktu untuk melakukan persiapan, kami berlatih dengan sangat baik dan fokus ke pertandingan besok. Kami percaya diri untuk bisa mendapatkan tiga poin," tegas Del Pino.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/11/1653023/jadwal-sea-games-2025-hari-ini-timnas-indonesia-u22-vs-filipina-start-pertahankan-emas-sepak-bola-putra-tps.webp
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Indonesia U-22 vs Filipina, Start Pertahankan Emas Sepak Bola Putra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/timnas_indonesia_u_22.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement