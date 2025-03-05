Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri Malam Ini: Maung Bandung Kembali ke Jalur Kemenangan?

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini akan diulas Okezone. Akankah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kembali ke jalur kemenangan?

Duel Persib Bandung vs Persik Kediri sendiri akan tersaji di pekan ke-26 Liga 1 2024-2025. Persib Bandung akan berstatus tuan rumah yang menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (5/3/2025) pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

1. Tekad Bangkit

Gelandang Persib Bandung, Tyronne del Pino, bertekad membawa timnya bangkit saat jumpa Persik Kediri. Del Pino memastikan skuad Persib dalam kondisi siap dan punya motivasi tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan.

Del Pino memprediksi pertandingan akan berjalan sulit karena Persik Kediri punya kualitas yang bagus. Akan tetapi, gelandang berusia 34 tahun menegaskan kalau Persib Bandung dalam mode tempur.

"Kami tentu memprediksi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Melawan tim yang sangat bagus dan mereka bermain dengan kualitas yang tinggi. Mereka berpengalaman bermain di liga ini. Tapi, kami sudah siap," kata Del Pino, dilansir dari situs Persib Bandung, Rabu (5/3/2025).

2. Kondisi Persib Bandung

Persib Bandung tidak dalam kondisi ideal dalam menjamu Persik Kediri. Pasalnya, tim arahan Bojan Hodak itu kena bantai 1-4 saat tandang ke markas Persebaya Surabaya akhir pekan lalu.

Meski begitu, Persib Bandung telah melakukan persiapan yang baik untuk hadapi Persik Kediri. Meski mepet, Del Pino optimistis Pangeran Biru bisa meraih tiga poin di laga malam nanti.

"Kami memang baru kalah pada laga sebelumnya. Jadi meski tidak banyak waktu untuk melakukan persiapan, kami berlatih dengan sangat baik dan fokus ke pertandingan besok. Kami percaya diri untuk bisa mendapatkan tiga poin," tegas Del Pino.