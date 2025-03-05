Persib Bandung vs Persik Kediri: Maung Bandung Lapar dengan Kemenangan

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, akui laga melawan Persik Kediri merupakan pertandingan yang berat untuk dijalani. Apalagi, timnya baru mengalami kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor telak 1-4.

Tetapi, Persib Bandung lapar akan kemenangan dalam menatap laga itu. Para pemain pun siap tampi agresif di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (5/3/2025) pukul 20.30 WIB.

“Tapi, besok kami membidik hasil yang positif. Pemain terlihat lapar sejak latihan kemarin dan agresif. Diharapkan mereka memperlihatkan hal yang sama di dalam lapangan,” ujar Bojan di Stadion GBLA, Selasa 4 Maret 2025.

1. Waspadai Persik Kediri

Pelatih asal Kroasia itu menilai Persik Kediri merupakan tim yang berpengalaman dan memiliki pelatih yang bagus. Bahkan, tim berjulukan Macan Putih ini pernah mengalahkan Persib di Bandung dengan skor 2-0 di musim lalu.

“Mungkin ini adalah tim yang berbeda, tapi mereka punya pemain dengan kemampuan individual yang bagus, terutama Majed Osman dan Ze Valente,” ucap Bojan Hodak.

“Tapi kami harus tetap kompak dan rapat, kami sejak menit pertama harus menunjukkan bahwa kami menginginkan tiga poin dan pada akhirnya mendapat hasil yang positif,” tegasnya.

2. Ezra Walian dan Ramiro Fergonzi Absen

Terkait mengenai absennya Ezra Walian dan Ramiro Fergonzi, Bojan Hodak memastikan hal itu normal. Terbukti, Persib Bandung juga kehilangan banyak pemain di musim ini.

“Liga ini sangat panjang sehingga ini normal ketika kehilangan pemain, ketika memainkan satu pertandingan bisa saja beberapa pemain absen. Saya ingat tahun lalu ketika bermain di sini, kami kehilangan 2-3 pemain, jadi tidak ada masalah,” ucap Bojan Hodak.

“Mengenai perjalanan panjang, kami juga mengalami kendala yang sama. Karena kemanapun kami pergi, selain ke Jakarta, kami pada dasarnya setiap perjalanan itu minimal memakan waktu 5-6 jam. Jadi ini normal di liga Indonesia,” lanjutnya.

“Kami juga baru melakukan perjalanan dari Surabaya, kami melakukan perjalanan panjang juga setelah ini. Jadi mungkin saja hari ini kami terlihat segar tapi setelah ini bisa saja kami tidak terlihat begitu baik,” tuturnya.