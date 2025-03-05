Hasil Real Madrid vs Atletico Madrid di 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Brahim Diaz Bikin Los Blancos Menang 2-1!

Brahim Diaz memastikan kemenangan 2-1 Real Madrid atas Atletico Madrid di leg I 16 besar Liga Champions 2024-2025. (Foto: X/@realmadrid)

HASIL Real Madrid vs Atletico Madrid di leg I 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu (5/3/2025) dini hari WIB sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit yang sengit, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang 2-1.

Real Madrid unggul 1-0 lebih dulu via aksi Rodygo Goes di menit keempat. Keunggulan ini tidak bertahan hingga babak pertama usai karena Los Colchoneros -julukan Atletico Madrid- menyamakan kedudukan lewat sepakan kaki kanan Julian Alvarez di menit 33.

Brahim Diaz pastikan kemenangan 2-1 Real Madrid atas Atletico Madrid. (Foto: X/@realmadrid)

Di babak kedua, Real Madrid mencetak gol kemenangan via aksi Brahim Diaz di menit 55. Selanjutnya Real Madrid akan tandang ke markas Atletico Madrid pada Kamis, 13 Maret 2025 dini hari WIB. Skuad asuhan Carlo Ancelotti hanya perlu hasil imbang di leg II 16 besar untuk memesan tempat di perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menurunkan formasi 4-4-2 dalam laga ini. Duet Vinicius Jr dan Kylian Mbappe menjadi andalan Carlo Ancelotti untuk menerobos pertahanan gerendel yang disajikan tim tamu.

Pola yang sama juga diperagakan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. Duet Julian Alvarez dan Antoine Griezmann dipercaya Diego Simeone untuk mengisi lini depan Los Colchoneros -julukan Atletico Madrid.

Ketika personel Atletico Madrid belum siap-siap amat, Real Madrid berhasil memanfaatkan kelengahan itu. Los Blancos membuka keunggulan lewat aksi Rodrygo Goes di menit keempat, memanfaatkan assist manis Federico Valverde.

Setelah unggul 1-0, Real Madrid bermain hati-hati. Mereka mencoba meredam serangan Atletico Madrid secara benar.

Di menit 27 Atletico Madrid hampir menyamakan kedudukan jika saja umpan silang Giuliano Simeone berhasil dimanfaatkan Samuel Lino yang menunggu di depan gawang Real Madrid. Untung bagi Real Madrid, Federico Valverde lebih sigap menyapu bola dari area pertahanan Atletico Madrid.