Hasil Babak Pertama Real Madrid vs Atletico Madrid di 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Gol Julian Alvarez Bikin Skor Sama Kuat!

Gol Julian Alvarez paksa laga Real Madrid vs Atletico Madrid sama kuat 1-1 di babak pertama. (Foto: X/@atletienglish)

HASIL babak pertama Real Madrid vs Atletico Madrid di leg I 16 besar Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone. Setelah melalui 45 menit pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu (5/3/2025) dini hari WIB, skor sama kuat 1-1.

Real Madrid unggul 1-0 lebih dulu via aksi Rodygo Goes di menit keempat. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan hingga babak pertama usai karena Los Colchoneros -julukan Atletico Madrid- menyamakan kedudukan lewat sepakan kaki kanan Julian Alvarez di menit 33.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menurunkan formasi 4-4-2 dalam laga ini. Duet Vinicius Jr dan Kylian Mbappe menjadi andalan Carlo Ancelotti untuk menerobos masuk pertahanan gerendel yang disajikan tim tamu.

Pola yang sama juga diperagakan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. Duet Julian Alvarez dan Antoine Griezmann dipercaya Diego Simeone untuk mengisi lini depan Los Colchoneros.

Ketika personel Atletico Madrid belum siap-siap amat, Real Madrid berhasil memanfaatkan kelengahan itu. Los Blancos membuka keunggulan lewat aksi Rodrygo Goes di menit keempat, memanfaatkan assist manis Federico Valverde.

Setelah unggul 1-0, Real Madrid bermain berhati-hati. Mereka mencoba meredam serangan Atletico Madrid secara benar.

Di menit 27 Atletico Madrid hampir menyamakan kedudukan jika saja umpan silang Giuliano Simeone berhasil dimanfaatkan Samuel Lino yang menunggu di depan gawang Real Madrid. Untung bagi Real Madrid, Federico Valverde lebih sigap menyapu bola dari area pertahanan Atletico Madrid.

Namun, apes bagi Real Madrid, mereka dibobol Julian Alvarez di menit 33. Sepakan manis penyerang Timnas Argentina itu dari sisi kiri kotak penalti Real Madrid meluncur mulus ke gawang Thibaut Courtois.

Skor berubah 1-1. Setelah gol itu, tidak ada peluang manis yang dicetak kedua tim sehingga skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai.

Berikut daftar Susunan pemain Real Madrid vs Atletico Madrid di 16 besar Liga Champions 2024-2025:

Real Madrid (4-4-2): Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy, Tchouameni, Camavinga, Brahim, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, De Paul, Barrios, Lino, Giuliano, Griezmann, Alvarez.