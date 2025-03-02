Reaksi Marc Klok Usai Cetak Gol Bunuh Diri hingga Persib Bandung Kalah Telak 1-4 dari Persebaya Surabaya

REAKSI Marc Klok usai cetak gol bunuh diri di laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung menarik diulas. Aksinya turut membuat Persib kalah telak 1-4.

Marc Klok pun ogah menyesali kesalahan yang diperbuatnya. Terpenting baginya, segera mengevaluasi diri agar membawa Persib kembali ke jalur kemenangan.

1. Pil Pahit Persib Bandung

Ya, Persib Bandung harus menelan pil pahit karena kalah telak 1-4 saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya. Persib Bandung sebenarnya sempat mengimbangi permainan Bajul Ijo di babak pertama hingga babak kedua di menit 61.

Tekanan yang meningkat membuat gawang Persib akhirnya bobol dari sebuah gol bunuh diri Marc Klok pada menit 61. Gol itu diawali dari penetrasi Arief Catur Pamungkas yang diakhiri umpan silang ke tengah, yang dipantulkan Rizky Dwi Pangestu mengenai kaki Marc Klok dan masuk ke gawang sendiri.

Pasca gol itu, intensitas serangan Persebaya kian tinggi, hingga membuat tiga gol tambahan melalui kaki Rizky Dwi Pangestu menit 79, Bruno Moreira menit 82, dan Francisco Rivera menit 92. Sedangkan Persib Bandung, mereka hanya bisa memperkecil kedudukan melalui gol Ryan Kurnia di menit 89.

2. Penyebab Kekalahan

Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengatakan bahwa sebenarnya timnya masih bermain bagus usai kebobolan pertama. Bahkan, beberapa kali peluang dicatatkan oleh ia dan rekan-rekannya.

"Kalau kita kalah 1-4, pasti semua orang bilang Persib bermain jelek, semua orang bilang kita tidak bermain bagus. Tapi kalau melihat sampai skor 1-0, tidak ada hal buruk buat kita, kita masih bisa (berbalik)," kata Klok, usai pertandingan, Sabtu 1 Maret 2025.

Tapi, Marc Klok akui Persebaya mendapatkan momen hingga bermain luar biasa dan di sisi lain timnya membuat beberapa kesalahan. Hal inilah yang mampu dimanfaatkan oleh lawannya hingga mencuri tiga gol berikutnya.

"Ketika 1-0 buat Persebaya, kita berusaha bangkit, tapi kita beberapa kesalahan, Persebaya cetak gol kedua luar biasa, finishing serangan balik, dari kesalahan kita," ungkap pesepakbola berusia 31 tahun ini.