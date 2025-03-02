Penyebab Bojan Hodak Ganti Kevin Ray Mendoza hingga Persib Bandung Kalah 1-4 dari Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap penyebab mengganti Kevin Ray Mendoza dengan kiper muda Sheva Sanggasi di menit 77 saat Maung Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 1 Maret 2025 malam WIB. Bojan Hodak mengaku pergantian kiper sebagai bagian dari strategi.

Sayangnya, pergantian ini menjadi malapetaka bagi Persib Bandung. Ditariknya Kevin Ray Mendoza menimbulkan kekacauan komunikasi di lini belakang sehingga Persib Bandung kebobolan tiga gol tambahan di 13 menit sisa pertandingan, sehingga kalah 1-4 dari tuan rumah..

Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

"Saya harus mengambil risiko ketika terjadi gol pertama. Risiko yang saya ambil bisa saja bagus, tapi bisa jadi tidak bagus. Saya mengganti Kevin dan memasukkan pemain muda, Sheva penjaga gawang," kata Bojan Hodak usai pertandingan.

1. Kevin Ray Mendoza Digantikan demi Memasukkan Pemain Asing Persib Bandung Lain

Kevin Ray Mendoza sengaja dikeluarkan demi memberikan ruang kepada penyerang Curacao Gervane Kastaneer yang bersamaan masuk di menit 77 untuk menabrak daya serang Maung Bandung. Sebelum Gervanee Kastaneer masuk, Persib Bandung sudah memainkan enam pemain asing. Supaya bisa memasukkan Kastaneer, maka harus ada satu pemain asing yang dikorbankan untuk diganti.

Pilihan itu jatuh kepada Kevin Mendoza yang ditarik keluar digantikan Sheva Sanggasi. Sementara Gervane Kastaneer yang masuk menggantikan Adam Alis diplot untuk mempertajam lini serang,

"Saya mengeluarkan Kevin dan memasukkan pemain muda, Sheva penjaga gawang, untuk memainkan empat striker di depan. Tujuan saya ingin membuka situasi yang deadlock agar bisa mencetak gol," tegas eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.

"Sampai 1-0 saya pikir pertandingan cukup berjalan dengan baik. Bisa dibilang 50-50, kita bisa memahami lawan dengan bagus. Mereka pun bermain dengan bagus. Namun, saya harus mengambil risiko ketika terjadi gol pertama," ujar pelatih berkepala plontos ini.