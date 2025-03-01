6 Negara Asia Dijagokan Lolos ke Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bakal Lawan Timnas Indonesia Bulan Ini!

6 negara Asia dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya ada tim yang akan jadi lawan Timnas Indonesia pada bulan ini.

Ya, perebutan tiket ke Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Sejumlah tim terus menjaga asanya untuk lolos ke ajang bergengsi itu lewat kiprah manis di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Meski ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang kini sudah masuk babak ketiga masih menyisakan sejumlah laga lagi, beberapa tim sudah dijagokan bakal lolos. Sebab, mereka juga tengah menempati posisi apik di klasemen sehingga membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka?

Berikut 6 negara Asia dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026:

6. Irak

Salah satu negara Asia dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026 adalah Irak. Peluang Irak cukup besar karena mereka berjaya di Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kini, Irak berada di urutan kedua dengan 11 poin. Mereka terpaut hanya tiga angka dari pemuncak klasemen, yakni Korea Selatan. Tetapi, Irak tetap harus waspada karena Yordania kini hanya terpaut 3 poin saja darinya.

5. Korea Selatan

Sama seperti Irak, Korea Selatan juga tergabung di Grup B. Mereka difavoritkan lolos ke Piala Dunia 2026 karena memang tampil tangguh sejauh ini.

Korea Selatan kini menghuni puncak klasemen Grup B dengan 14 poin. Mereka memang tidak terlalu mendapat saingan berarti di Grup B.

4. Jepang

Senasib dengan Korea Selatan, Jepang juga tengah menempati puncak klasemen. Tergabung di Grup C, Jepang sudah mengumpulkan 16 poin.

Kala lawannya di Grup C bersaing sengit hingga terpaut poin hingga selisih gol tipis, Jepang melenggang mulus. Mereka bahkan belum terkalahkan. Jepang kini berselisih sembilan poin dari Australia di posisi dua! Jepang hanya perlu menambah tiga angka lagi untuk memastikan diri ke Piala Dunia 2026.