HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Coventry City di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |06:06 WIB
Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Coventry City di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?
Ole Romeny berpotensi cetak gol di laga Oxford United vs Coventry City. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

OLE Romeny langsung mencetak gol di laga Oxford United vs Coventry di Liga 2 Inggris 2024 2025 malam ini? Sesuai jadwal, Oxford United akan menjamu Coventry City di pekan ke-35 Liga 2 Inggris 2024-2025 pada Sabtu, (1/3/2025) pukul 19.30 WIB.

Oxford United dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dalam enam laga terakhir, Oxford United hanya mendapatkan tiga imbang dan tiga kalah.

1. Oxford United Tertinggal dalam Perburuan Tiket Playoff Promosi ke Premier League

Akibatnya, Oxford United sulit bersaing masuk ke jalur playoff promosi ke Premier League musim depan. Oxford United saat ini duduk di posisi 18 dengan 38 angka, terpaut 13 angka dari Blackburn Rovers di posisi enam atau batas akhir tim yang akan mengikuti playoff promosi ke Premier League.

Ole Romeny debut di laga Stoke City vs Oxford United

Padahal, sebelum rentetan hasil buruk di atas, Oxford United hanya terpaut enam angka dari penghuni peringkat enam. Karena itu, Oxford United wajib bangkit malam ini.

2. Momentum Ole Romeny

Di saat Oxford United terpuruk, kabar baik justru menimpa Ole Romeny. Dalam enam laga terakhir yang dijalani Oxford United, Ole Romeny lima kali bermain.

Bahkan saat Oxford United tandang ke markas West Browmich Albion (WBA) pada Sabtu 22 Februari 2025 malam WIB, Ole Romeny tampil sebagai starter! Mentas selama 87 menit, Ole Romeny mendapatkan nilai 6,2.

 

Halaman:
1 2
      
