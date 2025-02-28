Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Turki Bujuk Jayden Oosterwolde agar Tidak Bela Timnas Indonesia

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |18:00 WIB
MASYARAKAT Turki bujuk Jayden Oosterwolde agar tidak bela Timnas Indonesia sempat menarik perhatian pencinta sepak bola Tanah Air. Pasalnya nama Jayden Oosterwolde memang tengah dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan yang masuk radar PSSI.

Baru-baru ini, asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Alex Pastoor sengaja terbang ke Turki untuk membujuk Jayden Oosterwolde untuk menerima tawaran naturalisasi dari PSSI.

Kabar tersebut didapat dari unggahan fanbase terpercaya klub Liga Super Turki Fenerbahce, @1907Bros. Dalam unggahan tersebut tertulis,

“Asisten pelatih Tim Nasional Indonesia, Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu (membujuk Jayden Oosterwolde) bermain untuk Tim Nasional Indonesia,” tulisan pada unggahan akun @1907Bros, dikutip Jumat (28/2/2025).

1. Komentar dari Netizen Turki

Kabar mendaratnya Pastoor ke Turki sontak mendapatkan berbagai respon dari netizen dari Negara Busur tersebut.

“Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita (Turki)?,” tulis netizen Turki, Jose Szymanski @fredvek1li.

“Tidak bisakah kita melakukan ini sebagai orang Turki? Apakah dia akan bermain di sini selama 5 tahun?,” timpal Emre1907 @emrefenerbhc. Namun, kemungkinan Jayden Oosterwolde untuk memperkuat Turki sangatlah berat. Sebab, dia harus tinggal di sana minimal lima tahun berturut-turut.

2. Berpeluang Bela Timnas Indonesia

Kans atau peluang Jayden Oosterwolde membela Timnas Indonesia terbilang cukup besar. Sebab, bek berdarah Belanda-Suriname itu belum sekalipun mengoleksi caps di Timnas Belanda.

 

