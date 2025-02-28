Respons Mengejutkan Jay Idzes saat Ditanya Fans di Italia soal Target Laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

RESPONS mengejutkan Jay Idzes saat ditanya fans di Italia soal target laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akan diulas Okezone. Jay Idzes antusias menatap laga Timnas Indonesia yang digelar Maret 2025.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Kemudian pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIb, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengincar empat angka dalam dua laga di atas. Hitung-hitungannya, satu poin didapat di markas Australia, sedangkan poin penuh disabet saat menjamu The Reds -julukan Timnas Bahrain.

1. Jay Idzes Optimistis Timnas Indonesia Menang atas Timnas Bahrain

Optimisme serupa juga disampaikan Jay Idzes. Baru-baru ini, salah seorang YouTuber Indonesia dengan channel Malva dan Fauzan menyaksikan langsung laga Venezia vs Lazio di lanjutan laga Liga Italia 2024-2025 pada Sabtu, 22 Februari 2025 malam WIB.

Kelar pertandingan yang berakhir 0-0 tersebut, sang YouTuber menunggu di luar stadion untuk meminta tanda tangan kapten Venezia dan Timnas Indonesia, Jay Idzes. Tak Sekadar mendapatkan tanda tangan, Fauzan juga menanyakan sesuatu kepada Jay Idzes.

“Bagaimana prediksi Anda terkait laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain?” tanya Fauzan kepada Jay Idzes.