Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Bek Raksasa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |19:10 WIB
5 Pemain Timnas Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Bek Raksasa
Lima pemain Timnas Australia cedera jelang menghadapi Timnas Indonesia (Foto: AFC)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Timnas Australia yang cedera jelang lawan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah bek raksasa yang pernah cetak gol ke gawang Skuad Garuda!

Laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Masih tiga minggu lagi jelang pertandingan digelar.

Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)
Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)

Namun, ada sejumlah pemain Timnas Australia yang cedera. Beberapa di antaranya kemungkinan sudah pulih tetapi juga hampir pasti absen saat menantang Timnas Indonesia.

5 Pemain Timnas Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia

5. Jordan Bos

Jordan Bos menggandakan keunggulan Timnas Australia 2-0 atas Timnas India (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
Jordan Bos menggandakan keunggulan Timnas Australia 2-0 atas Timnas India

Pemain satu ini diketahui menderita cedera hamstring. Belum diketahui berapa lama Bos akan absen dari lapangan hijau.

Pesepakbola berusia 22 tahun ini sudah tidak merumput bersama KVC Westerlo di Belgia selama beberapa laga terakhir. Besar kemungkinan Bos absen saat menghadapi Timnas Indonesia.

4. Joe Gauci

Tendangan bebas Son Heung-min memastikan Timnas Korea Selatan menang 2-1 atas Timnas Australia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
Tendangan bebas Son Heung-min memastikan Timnas Korea Selatan menang 2-1 atas Timnas Australia

Kiper cadangan Timnas Australia ini menderita cedera pinggul. Belum diketahui berapa lama Gauci akan absen tetapi ada kemungkinan sudah pulih pada pekan kedua Maret 2025.

Kendati begitu, sang pemain belum tentu akan langsung mendapat match fitness. Ini bisa jadi keuntungan buat Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-adm.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/upi_putri_vs_ugm_campus_league_futsal.jpg
Pertarungan Sengit! 16 Tim Berebut Takhta The Nationals Campus League Futsal 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement