5 Pemain Timnas Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Bek Raksasa

Lima pemain Timnas Australia cedera jelang menghadapi Timnas Indonesia (Foto: AFC)

BERIKUT lima pemain Timnas Australia yang cedera jelang lawan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah bek raksasa yang pernah cetak gol ke gawang Skuad Garuda!

Laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Masih tiga minggu lagi jelang pertandingan digelar.

Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)

Namun, ada sejumlah pemain Timnas Australia yang cedera. Beberapa di antaranya kemungkinan sudah pulih tetapi juga hampir pasti absen saat menantang Timnas Indonesia.

5 Pemain Timnas Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia

5. Jordan Bos

Jordan Bos menggandakan keunggulan Timnas Australia 2-0 atas Timnas India

Pemain satu ini diketahui menderita cedera hamstring. Belum diketahui berapa lama Bos akan absen dari lapangan hijau.

Pesepakbola berusia 22 tahun ini sudah tidak merumput bersama KVC Westerlo di Belgia selama beberapa laga terakhir. Besar kemungkinan Bos absen saat menghadapi Timnas Indonesia.

4. Joe Gauci

Tendangan bebas Son Heung-min memastikan Timnas Korea Selatan menang 2-1 atas Timnas Australia

Kiper cadangan Timnas Australia ini menderita cedera pinggul. Belum diketahui berapa lama Gauci akan absen tetapi ada kemungkinan sudah pulih pada pekan kedua Maret 2025.

Kendati begitu, sang pemain belum tentu akan langsung mendapat match fitness. Ini bisa jadi keuntungan buat Timnas Indonesia.