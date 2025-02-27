Penyerang Ganas Liga Jepang Siap Perkuat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Panggil buat Laga Juni 2025?

PENYERANG ganas Liga Jepang siap memperkuat Timnas Indonesia yang kini ditangani Patrick Kluivert. Ia bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Lantas, siapa sosok yang diamaksud?

Pemain yang dimaksud adalah penyerang klub Liga 2 Jepang Kattaller Toyama, Riki Matsuda. Dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube J League International, Riki Matsuda membuka peluang membela Timnas Indonesia.

Riki Matsuda tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: X/@riki_matsuda_official)

"Kalau level sepakbola negara saya belum tahu. Kalau soal keinginan (membela Timnas Indonesia) pasti ada. Pertama, berarti saya harus ke sana lebih dulu (Indonesia).” kata Riki Matsuda, Okezone mengutip dari channel YouTube J League Internasional.

1. Riki Matsuda Lama Main di Liga 1 Jepang

Meski kini berkarier di klub Liga 2 Jepang, Riki Matsuda sempat membela beberapa klub kasta teratas Liga Jepang seperti Nagoya Grampus, Cerezo Osaka dan Oita Trinita. Dari 60 penampilan di Liga 1 Jepang, Riki Matsuda mencetak enam gol dan empat assist.

Sementara untuk karier di Liga 2 Jepang, karier sepakbola Riki Matsuda yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah lebih panjang lagi. Mengutip dari transfermarkt, Riki Matsuda mengemas 29 gol dan 21 assist dari 189 penampilan Liga 2 Jepang.

Namun, PSSI akan berpikir ulang jika ingin memproses naturalisasi Riki Matsuda. Sebab, usianya sudah tak muda lagi sehingga tenaganya tak dapat digunakan dalam jangka panjang oleh Timnas Indonesia.