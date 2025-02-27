Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calon Pemain Timnas Indonesia Dean James Cetak Assist, Go Ahead Eagles Singkirkan PSV Eindhoven di KNVB Cup 2024-2025!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |06:42 WIB
Calon Pemain Timnas Indonesia Dean James Cetak Assist, Go Ahead Eagles Singkirkan PSV Eindhoven di KNVB Cup 2024-2025!
Pemain Go Ahead Eagles, Dean James. (Foto: Instagram/goeagles)
CALON pemain Timnas Indonesia, Dean James baru saja membantu klubnya, Go Ahead Eagles singkirkan PSV Eindhoven di KNVB Cup 2024-2025. Dalam laga semifinal yang berlangsung di Stadion Philips, Eindhoven, Belanda itu, James turut mencetak satu assist dalam kemenangan 2-1.

Ya, Go Ahead Eagles menang 2-1 atas PSV. Kemenangan itu membuat PSV tersingkir, sementara Go Ahead Eagles lanjut ke final dan menunggu pemenang duel Heracles Almelo vs AZ Alkmaar untuk menjadi lawan mereka di final KNVP Cup 24-2025.

1. Jalannya Pertandingan

Dalam pertandingan di markas PSV, Go Ahead Eagles menang berkat gol Gerrit Nauber di menit 25 dan Victor Edvardsen pada menit ke-27. Dalam kurun dua waktu, Go Ahead Eagles berhasil mencetak gol,

Sementara itu, satu-satunya gol PSV diciptakan oleh Ivan Perisic melalui tendangan penalti di menit 59. Skor 2-1 pun bertahan sampai laga usai.

Dalam kemenangan itu, ternyata Dean James berperan penting. Sebab pemain berposisi fullback kiri itu berhasil menyumbang assist saat gol pertama diciptakan oleh Gerriat Ngauber.

2. Calon Pemain Naturalisasi

Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/goeagles)
Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/goeagles)

Dean James saat ini namanya tengah ramai dibicarakan oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab ia menjadi salah satu dari tiga pemain keturunan yang sedang diproses untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Kedua nama lainnya adalah Emil Audero dan Joey Pelupessy. Kini PSSI sudah memberikan berkas ketiga nama tersebut kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

 

