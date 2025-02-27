Hasil Tornado FC vs Sumut United di Final Liga Nusantara 2024-2025: Menang 4-1, Laskar Simbisa Juara!

TANGERANG – Hasil Tornado FC vs Sumut United di Final Liga Nusantara 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banteng, Kamis (27/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk Laskar Simbisa.

Empat gol kemenangan Sumut dicetak Jalesh Putra (29’, 42’), Wiraja Aria (51’), dan Nico Fernando (81’). Sementara, satu-satunya gol Tornado FC dihasilkan oleh Muhammad Yoga Wahyu (15’).

Tornado FC vs Sumut United di Final Liga Nusantara 2024-2025 (Foto: Instagram/@liga3.match.id)

Jalannya Pertandingan

Tornado FC Pekanbaru langsung tancap gas sejak menit awal. Tim arahan I Wayan Sukadana itu cukup mendominasi permainan ketimbang Sumut United.

Hasilnya, Tornado FC Pekanbaru berhasil membuka keunggulan di menit ke-15 lewat gol Muhammad Yoga Wahyu. Sumut United tak tinggal diam. Mereka mencoba untuk cetak gol penyama kedudukan.

Hingga akhirnya, Sumut United sukses menyamakan kedudukan di menit ke-29 lewat gol Jalesh Putra. Gol itu semakin membuat mereka percaya diri dalam melancarkan serangannya ke pertahanan Tornado FC Pekanbaru.

Sumut United mengambil alih permainan setelah itu. Tim arahan Ridwan Saragih itu kembali jebol gawang Tornado FC Pekanbaru lewat gol yang kembali dicetak Jalesh Putra di menit ke-42 yang sekaligus membawa timnya unggul 2-1 di babak pertama.

Usai turun minum, Sumut United tidak menurunkan tempo permainannya. Mereka kembali berhasil menambah pundi-pundi gol di menit ke-51 lewat Wiraja Aria usai memanfaatkan umpan terobosan Jalesh Putra.