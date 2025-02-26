Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Tak Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di SUGBK

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |09:59 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Tak Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di SUGBK
Shin Tae-yong tidak menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong tidak menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di lanjutan matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang bertanya, apakah Shin Tae-yong akan menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di SUGBK atau tidak. Setelah ditunggu-tunggu, Shin Tae-yong akhirnya memberikan Jawaban.

Pelatih 54 tahun itu mengonfirmasi tidak datang ke SUGBK untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Namun, ia memastikan akan menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di salah satu lokasi nonton bareng di Jakarta.

1. Shin Tae-yong Menyaksikan Laga Timnas Indonesia di Lokasi Nonton Bareng

Shin Tae-yong saksikan laga Timnas indonesia pada Maret 2025 @shintaeyong7777

“Hallo para penggemar sepakbola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik. Secara spesial saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama penggemar,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari akun Instagram @shintaeyong7777.

“Acara ini diadakan di +62 Coffe pada 20 dan 25 Maret 2025. Sampai jumpa di hari itu. Salam garuda,” tegas pelatih asal Korea Selatan.

Fakta ini membuktikan Shin Tae-yong masih memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia sekalipun tak lagi membesut skuad Garuda. Harapannya dukungan dari Shin Tae-yong memberikan dorongan positif kepada Jay Idzes dan kawan-kawan.

 

