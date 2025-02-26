Reaksi Thom Haye Usai Almere City Kalah 1-2 dari Feyenoord di Liga Belanda 2024-2025: Ini Memalukan!

ROTTERDAM – Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, kecewa berat usai Almere City dikalahkan Feyenoord. Thom mengakui, timnya kesulitan pada babak kedua laga tersebut.

Ya, Almere City ditekuk Feyenoord 1-2 di pekan ke-23 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di De Kuip, Rotterdam, Belanda pada Minggu 23 Februari 2025.

Almere City yang bertindak sebagai tim tamu sempat unggul cepat lewat gol Charles-Andreas Brym (6'). Namun, tim tuan rumah sukses membalikkan keadaan lewat gol Julian Carranza (33') dan David Hancko (90+1').

1. Reaksi Thom Haye

Thom Haye bermain penuh sebagai gelandang dalam pertandingan itu. Dia mengatakan senang dengan performa dan daya juang tim dalam pertandingan tersebut.

"Saya bisa memberikan pujian besar kepada tim," kata Thom dikutip dari NU, Rabu (26/2/2025).

"Apa yang kami berikan dalam hal energi dan kemauan," tambahnya.