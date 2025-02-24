Adu Statistik Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye dengan Joey Pelupessy Jelang Lawan Australia dan Bahrain

ADU statistik gelandang Timnas Indonesia Thom Haye dengan Joey Pelupessy jelang lawan Australia dan Bahrain. Siapa lebih hebat di posisinya?

Timnas Indonesia akan kedatangan pemain baru di lini tengah yakni Pelupessy. Gelandang SK Lommel itu siap dinaturalisasi menjadi WNI dan kemungkinan akan bermain bersama Haye di lini tengah.

1. Statistik Joey Pelupessy

Joey Pelupessy (Foto: Instagram/@joeypelupessy)

Lantas, bagaimana statistik Pelupessy? Pemain berusia 31 tahun itu sudah tampil sebanyak 421 kali sepanjang kariernya di semua kompetisi dengan catatan 13 gol dan 11 assist.

Sebagian besar kariernya dihabiskan sebagai gelandang bertahan. Pelupessy tercatat cukup subur dengan torehan 10 gol dan sembilan assist dalam 327 laga di posisi yang cenderung lebih ke dalam.

Di musim ini, ia telah turun sebanyak 20 kali dengan torehan dua assist untuk SK Lommel. Pelupessy bahkan hanya terkena dua kartu kuning sepanjang musim ini. Itu tentu jadi hal positif.

Melihat posisinya sebagai gelandang bertahan, statistik Pelupessy tentu sangat baik. Ia bisa jadi opsi lain untuk mengkreasi peluang dari lini tengah.