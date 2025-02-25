Adu Harga Pasaran Pemain Berdarah Maluku Kevin Diks vs Joey Pelupessy, bak Langit dan Bumi

Simak adu harga pasaran dua pemain berdarah Maluku Kevin Diks vs Joey Pelupessy (Foto: Instagram/@kevindiks2)

ADU harga pasaran pemain berdarah Maluku Kevin Diks vs Joey Pelupessy. Nilainya bak langit dan bumi!

Nama Pelupessy mencuri perhatian ketika diumumkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia diketahui berdarah Maluku, sama seperti Diks.

1. Harga Pasaran Kevin Diks

Kevin Diks lahir di Apeldoorn, Belanda, 6 Oktober 1996. Nenek dari jalur ibunya berasal dari Morotai, Maluku Utara. Sementara kakek dari jalur ibu lahir di Ambon. Marga Bakarbessy berasal dari Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah.

Diks diketeahui akan bergabung dengan Borussia Monchengladbach pada bursa transfer musim panas 2025. Ia tak memperpanjang kontraknya dengan FC Copenhagen di Liga Denmark.

Belum lama ini Diks jadi pahlawan FC Copenhagen di Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dengan empat golnya. Ia akan membantu The Lions saat bersua Chelsea di 16 besar pada awal Maret.

Ada pun, harga pasaran Diks mencapai Rp78,22 miliar atau setara 4,5 juta Euro. Ia termasuk yang memiliki harga pasaran tertinggi di skuad Timnas Indonesia.