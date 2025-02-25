Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Egy Maulana Vikri, Pemain Dewa United yang Nyaris Ditangkap Polisi di Polandia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |22:12 WIB
Kisah Egy Maulana Vikri, Pemain Dewa United yang Nyaris Ditangkap Polisi di Polandia
Simak kisah Egy Maulana Vikri yang nyaris ditangkap polisi di Polandia (Foto: Instagram/@egymaulanavikri)
KISAH Egy Maulana Vikri, pemain Dewa United yang nyaris ditangkap polisi di Polandia, menarik untuk diulas. Sebab, cerita ini tidak banyak orang tahu.

Egy memang pernah berkarier di Polandia, tepatnya bersama Lechia Gdansk. Ia bermukim di negara tersebut pada 2018-2021.

1. Karier

Egy Maulana Vikri Lechia Gdansk

Egy Maulana Vikri lahir di Medan, Sumatra Utara, 7 Juli 2000. Ia memulai karier sepakbola profesionalnya pada 2018 dengan menandatangani kontrak bersama Lechia Gdansk.

Kemudian pada 2021, Egy pindah ke Slovakia untuk membela klub FK Senica. Setelah satu musim, ia hengkang dan bergabung dengan FC ViOn Zlaté Moravce, karena klub sebelumnya terbelit masalah gaji.

2. Polisi

Egy bercerita hampir ditangkap oleh polisi Polandia saat menjalani latihan yang diberikan jajaran pelatih. Insiden itu terjadi ketika pandemi Covid-19 dan berlaku kebijakan lockdown.

Kepada Menpora RI kala itu, Zainudin Amali, Egy bercerita via telekonferensi, mendapat menu latihan lari. Mau tak mau ia harus keluar rumah. Sayangnya, sang pemain malah nyaris ditangkap polisi.

 

1 2
      
