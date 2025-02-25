Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Naturalisasi Pemain Keturunan Jairo Riedewald Tidak Diproses PSSI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |15:04 WIB
Penyebab Naturalisasi Pemain Keturunan Jairo Riedewald Tidak Diproses PSSI
Penyebab naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald tidak diproses PSSI akhirnya terungkap (Foto: Instagram/@royal_antwerp_fc)
PENYEBAB naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald tidak diproses PSSI akhirnya terungkap. Ternyata, hal tersebut berkaitan dengan berkas yang sulit dilengkapi.

Nama Riedewald sudah ramai diperbincangkan warganet serta pencinta sepakbola. Pernah membela Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, membuat sang pesepakbola dianggap bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.

1. Welcome

Jairo Riedewald diharapkan bela Timnas Indonesia saat lawan Australia

Kabar Riedewald setuju dinaturalisasi menjadi WNI untuk membela Timnas Indonesia pun disambut baik. Namun, hingga Februari 2025, pemain berusia 28 tahun itu tak kunjung juga menjalani proses naturalisasi.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, Riedewald sejatinya welcome atau menyambut baik tawaran membela Timnas Indonesia. Namun, kendala ada di proses administrasi yakni berkas-berkas soal darah keturunannya.

"Nah Jairo, kebetulan sudah sangat welcome, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kami sudah diskusi dengan beberapa lawyer belum ketemu (celahnya),” kata Erick, dikutip Selasa (25/2/2025).

“Nah, kami tidak mau ajukan kepada FIFA (takut) ditolak. (Dampaknya bisa) FIFA tidak percaya kepada kami lagi seakan-akan memaksakan," imbuh Menteri BUMN itu.

 

