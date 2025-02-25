Dihajar PSM Makassar 0-1, Carlos Pena Murka Persija Jakarta Tak Menang-Menang

BALI - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena emosi melihat skuadnya kalah 0-1 dari PSM Makassar di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, Minggu 23 Februari 2025. Pasalnya itu menjadi pertandingan kelima secara beruntun Persija tak pernah merasakan kemenangan.

Ya, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- baru saja menelan kekalahan dari PSM dengan skor 0-1 dalam lanjutan kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Laga itu dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

1. Kecewa dengan Persija

Carlos Pena mengatakan tidak puas dengan performa Persija dalam laga melawan Skuad Juku Eja -julukan PSM. Dalam laga itu, Persija memang tidak dalam komposisi terbaik karena ada pemain yang absen.

"Saya sangat kecewa dengan permainan yang kami mainkan. Karena memang benar bahwa kami datang ke sini dengan beberapa pemain penting yang tidak dapat bermain, seperti Rizky Ridho, Maciej Gajos, Gustavo Almeida juga merasa tidak enak badan sebelum pertandingan," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Selasa (25/2/2025).

"Namun hari ini adalah kesempatan bagi pemain lain yang perlu menunjukkan bahwa mereka ingin bermain," tambahnya.

2. Bakal Berbenah

Pelatih asal Spanyol mengatakan kehilangan poin adalah sebuah kerugian untuk Persija. Dia pun akan segera memoles Rizky Ridho dan kolega agar lebih baik dalam laga-laga ke depan.

"Kami datang ke sini dengan harapan untuk mendapatkan tiga poin, untuk menang lagi setelah beberapa pertandingan, tidak menang. Kami akan menganalisis, tentu saja. Kami harus terus maju.