Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dihajar PSM Makassar 0-1, Carlos Pena Murka Persija Jakarta Tak Menang-Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |01:00 WIB
Dihajar PSM Makassar 0-1, Carlos Pena Murka Persija Jakarta Tak Menang-Menang
Persija Jakarta kalah 0-1 dari PSM Makassar di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

BALI - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena emosi melihat skuadnya kalah 0-1 dari PSM Makassar di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, Minggu 23 Februari 2025. Pasalnya itu menjadi pertandingan kelima secara beruntun Persija tak pernah merasakan kemenangan.

Ya, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- baru saja menelan kekalahan dari PSM dengan skor 0-1 dalam lanjutan kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Laga itu dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

1. Kecewa dengan Persija

Carlos Pena mengatakan tidak puas dengan performa Persija dalam laga melawan Skuad Juku Eja -julukan PSM. Dalam laga itu, Persija memang tidak dalam komposisi terbaik karena ada pemain yang absen.

"Saya sangat kecewa dengan permainan yang kami mainkan. Karena memang benar bahwa kami datang ke sini dengan beberapa pemain penting yang tidak dapat bermain, seperti Rizky Ridho, Maciej Gajos, Gustavo Almeida juga merasa tidak enak badan sebelum pertandingan," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Selasa (25/2/2025).

"Namun hari ini adalah kesempatan bagi pemain lain yang perlu menunjukkan bahwa mereka ingin bermain," tambahnya.

carlos pena foto persija jakarta

2. Bakal Berbenah

Pelatih asal Spanyol mengatakan kehilangan poin adalah sebuah kerugian untuk Persija. Dia pun akan segera memoles Rizky Ridho dan kolega agar lebih baik dalam laga-laga ke depan.

"Kami datang ke sini dengan harapan untuk mendapatkan tiga poin, untuk menang lagi setelah beberapa pertandingan, tidak menang. Kami akan menganalisis, tentu saja. Kami harus terus maju.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650025/hasil-final-syed-modi-india-international-2025-dejanbernadine-juara-rmx.webp
Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/turnamen_padel_the_juara_3_menjadi_langkah_penting.jpg
The Juara 3 Hadirkan 10 Kategori Turnamen, Penting bagi Masa Depan Padel Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement