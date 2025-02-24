6 Pemain Keturunan yang Sulit Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Ditemui Alex Pastoor?

SEBANYAK 6 pemain keturunan yang sulit memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Terbaru ada tiga pemain keturunan yang dalam proses naturalisasi mendapatkan paspor Indonesia, yakni Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupessy. Ketiga pemain ini diharapkan sudah bisa membela Timnas Indonesia pada Maret 2025.

Namun, sejatinya ada beberapa pemain keturunan lain yang memiliki kualitas sehingga dapat mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Hanya saja hingga kini, pemain-pemain ini belum kunjung membela Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 6 pemain keturunan yang sulit memperkuat Timnas Indonesia:

6. Jairo Riedewald (Royal Antwerp)

PSSI agak sulit untuk menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, kesulitan PSSI untuk menaturalisasi Jairo Riedewald persis ketika mendapatkan Maarten Paes.

"Lalu di midfielder, Jairo (Riedewald), sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna Karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya (sama seperti) Marteen Paes, juga hampir 8 bulan waktu itu," kata Erick Thohir di Jakarta.

5. Million Manhoef (Stoke City)

Million Manhoef memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Pengalamannya bermain di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem dan Stoke City di Liga 2 Inggris sangat berarti bagi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Bersama Stoke City musim ini, Million Manhoef mengemas lima gol dan tiga assist dari 26 pertandingan. Saat ini Million Manhoef masih tercatat sebagai personel Timnas Belanda U-21. Menurut peraturan baru FIFA, seorang pemain diizinkan berpindah federasi jika sudah tiga tahun tidak membela tim nasional, baik itu kelompok umur maupun senior.