Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 langsung menantang Timnas Korea Selatan U-17 di laga pertama Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan U-17 di laga pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Laga yang digelar di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C Piala Asia U-17 2025 bersama Timnas Afghanistan U-17, Timnas Yaman U-17 dan Timnas Korea Selatan U-17. Hanya dua tim teratas yang diizinkan lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

1. Peluang Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025

Finis dua teratas tak hanya menggaransi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, tapi juga ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025! Melihat calon lawan yang ada, peluang Timnas Indonesia U-17 lolos Piala Dunia U-17 2025 terbuka lebar.

Peluang Timnas Indonesia U-17 menang atas Afghanistan dan Yaman U-17 sangat besar. Hal itu merujuk kepada masa persiapan Timnas Indonesia U-17 yang terhitung intens.

Sejak Januari 2025, skuad asuhan Nova Arianto menjalani pemusatan latihan di Bandung. Kemudian pada Februari 2025, Timnas Indonesia U-17 rutin latihan di Sleman, Jawa Tengah.

Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia U-17 bisa kalah dari Timnas Korea Selatan U-17. Timnas Indonesia U-17 pantang kalah dari skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-17- demi memperbesar peluang finis dua besar Grup C.