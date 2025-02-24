Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |16:50 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 langsung menantang Timnas Korea Selatan U-17 di laga pertama Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan U-17 di laga pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Laga yang digelar di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C Piala Asia U-17 2025 bersama Timnas Afghanistan U-17, Timnas Yaman U-17 dan Timnas Korea Selatan U-17. Hanya dua tim teratas yang diizinkan lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

1. Peluang Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17. PSSI

Finis dua teratas tak hanya menggaransi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, tapi juga ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025! Melihat calon lawan yang ada, peluang Timnas Indonesia U-17 lolos Piala Dunia U-17 2025 terbuka lebar.

Peluang Timnas Indonesia U-17 menang atas Afghanistan dan Yaman U-17 sangat besar. Hal itu merujuk kepada masa persiapan Timnas Indonesia U-17 yang terhitung intens.

Sejak Januari 2025, skuad asuhan Nova Arianto menjalani pemusatan latihan di Bandung. Kemudian pada Februari 2025, Timnas Indonesia U-17 rutin latihan di Sleman, Jawa Tengah.

Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia U-17 bisa kalah dari Timnas Korea Selatan U-17. Timnas Indonesia U-17 pantang kalah dari skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-17- demi memperbesar peluang finis dua besar Grup C.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649875/hasil-liga-inggris-manchester-city-tekuk-leeds-foden-cetak-brace-tua.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester City Tekuk Leeds, Foden Cetak BraceÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/turnamen_padel_the_juara_3_menjadi_langkah_penting.jpg
The Juara 3 Hadirkan 10 Kategori Turnamen, Penting bagi Masa Depan Padel Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement