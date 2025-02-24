Meski Gagal Menang, Bojan Hodak Terpukau dengan Permainan Henhen Herdiana di Laga Persib Bandung vs Madura United

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Henhen Herdiana mendapatkan pujian dari pelatih Bojan Hodak saat bertanding melawan Madura United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, Sabtu 22 Februari 2025. Meski Persib ditahan 0-0, Bojan tetap melihat permainan Henhen begitu apik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kemarin.

1. Henhen Dapat Pujian

Menurut Bojan, ini penampilan terbaik Henhen Herdiana di sepanjang 2025 ini. Ini juga yang menjadi alasannya membawa pemilik nomor punggung 12 ini hadir dalam press conference usai laga.

“Tapi jangan cepat puas dan laga berikutnya dia harus lebih baik,” ujar Bojan usai pertandingan, dikutip Senin (24/2/2025).

Henhen pun berharap bisa terus mendapatkan kepercayaan untuk bermain di laga-laga selanjutnya. Sehingga penampilannya di lapangan terus mengalami peningkatan.

“Terima kasih coach Bojan yang memberikan kepercayaan. Jika diberikan kesempatan lagi, mudah-mudahan bisa mendapat yang terbaik seperti tahun lalu dan menjadi juara, Aamiin,” harap Henhen.

2. Henhen Tetap Besyukur dengan Hasil Imbang

Soal pertandingan, Henhen mengucapkan rasa syukurnya meski di laga tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Pasalnya seluruh pemain dalam keadaan sehat tidak ada yang cedera meski di akhir laga ia harus digantikan karena mengalami kram.

“Patut disyukuri oleh saya pribadi, meski tidak puas karena bermain imbang di kandang. Tapi kita sudah berusaha dan itu satu poin yang penting. Yang mesti disyukuri. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik,” pungkasnya.