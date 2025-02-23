Wasit Gulmurod Sadullo Pimpin Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bakal Lebih Adil dari Ahmed Al Kaf?

LAGA Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akan dipimpin wasit bernama Gulmurod Sadullo. Ia akan bertugas pada matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 25 Maret 2025.

AFC memang belum mengumumkan nama-nama wasit yang akan bertugas. Namun, Federasi Sepakbola Tajikistan (FFT) sudah lebih dulu membeberkan tugas Sadullo ke depan.

1. Lisensi FIFA

Gulmurod Sadullo (Foto: Instagram/@gulmurod.sadullo)

Seperti biasa, pengadil yang akan bertugas haruslah memiliki lisensi FIFA. Sadullo memenuhi kualifikasi tersebut sehingga akan dipercaya memimpin laga krusial.

“Gulmurod Sadullo telah ditunjuk sebagai wasit utama untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Bahrain, yang akan digelar di Jakarta pada 25 Maret,” tulis FFT di akun Instagram @fft_official, dikutip Minggu (23/2/2025).

2. Dua Ofisial

Selain wasit berusia 34 tahun itu, FFT juga mengumumkan dua asisten wasit yakni Hasan Karimov dan Farkhod Kuralov. Sementara, Sayyodjon Zainiddinov dipilih sebagai wasit cadangan.

Untuk VAR, petugasnya berasal dari Uni Emirat Arab (UEA). Wasit utama adalah Mohammed Obaid Khadim Mohammed dan asistennya Omar Mohammed Ahmed Hassan Al-Ali.