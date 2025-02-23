Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Gulmurod Sadullo Pimpin Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bakal Lebih Adil dari Ahmed Al Kaf?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |22:05 WIB
Wasit Gulmurod Sadullo Pimpin Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bakal Lebih Adil dari Ahmed Al Kaf?
Gulmurod Sadullo akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@gulmurod.sadullo)
A
A
A

LAGA Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akan dipimpin wasit bernama Gulmurod Sadullo. Ia akan bertugas pada matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 25 Maret 2025.

AFC memang belum mengumumkan nama-nama wasit yang akan bertugas. Namun, Federasi Sepakbola Tajikistan (FFT) sudah lebih dulu membeberkan tugas Sadullo ke depan.

1. Lisensi FIFA

Gulmurod Sadullo (Foto: Instagram/@gulmurod.sadullo)
Gulmurod Sadullo (Foto: Instagram/@gulmurod.sadullo)

Seperti biasa, pengadil yang akan bertugas haruslah memiliki lisensi FIFA. Sadullo memenuhi kualifikasi tersebut sehingga akan dipercaya memimpin laga krusial.

“Gulmurod Sadullo telah ditunjuk sebagai wasit utama untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Bahrain, yang akan digelar di Jakarta pada 25 Maret,” tulis FFT di akun Instagram @fft_official, dikutip Minggu (23/2/2025).

2. Dua Ofisial

Selain wasit berusia 34 tahun itu, FFT juga mengumumkan dua asisten wasit yakni Hasan Karimov dan Farkhod Kuralov. Sementara, Sayyodjon Zainiddinov dipilih sebagai wasit cadangan.

Untuk VAR, petugasnya berasal dari Uni Emirat Arab (UEA). Wasit utama adalah Mohammed Obaid Khadim Mohammed dan asistennya Omar Mohammed Ahmed Hassan Al-Ali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649865/hasil-uji-coba-timnas-putri-indonesia-takluk-dari-taiwan-05-ljq.webp
Hasil Uji Coba: Timnas Putri Indonesia Takluk dari Taiwan 0-5
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Simoncelli Prediksi Marquez Tetap Jadi Teror Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement