HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Direktur Teknik PSSI, Erick Thohir Janji Akan Diumumkan Akhir Februari Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |09:28 WIB
Ketum PSSI ,Erick Thohir. (Foto: PSSI)
Ketum PSSI ,Erick Thohir. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Teka-teki siapa sosok Direktur Teknik (Dirtek) PSSI yang baru akan segera terjawab. Sebab Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir berjanji akan mengumumkan nama Dirtek baru itu pada akhir Februari ini.

Sosok Dirtek Timnas Indonesia memang masih menjadi misteri. Walaupun, rumor-rumor tetap bermunculan seperti legenda sepak bola Belanda keturunan Maluku, Simon Tahamata, yang dikabarkan bakal mengisi kursi tersebut.

1. Masih Tahap Negosiasi

Kendati begitu, Erick mengakui kalau sampai saat ini PSSI masih bernegosiasi dengan sosok yang bersangkutan. Yang pasti, dia berharap prosesnya dapat segera rampung sehingga dapat diumumkan pada 28 Februari 2025.

“Targetnya tanggal 28 (Februari) seperti yang saya sampaikan. Maunya dipercepat tapi belum. Karena kan biasa, negosiasi kontrak berapa lama, job desc-nya apa, bebannya apa,” kata Erick kepada wartawan, dikutip Minggu (23/2/2025).

“Saya belum tanda tangan sampai hari ini, masih ada waktu 6-7 hari. Ya siapa tahu dapat,” sambungnya.

2. Belum Ada Respons

Erick menambahkan kalau dirinya telah memberikan penawaran kepada calon Dirtek Timnas Indonesia dan masih belum ada balasan. Tapi, dia menegaskan jika mencapai kata sepakat, maka PSSI akan segera mengumumkannya.

“Tadi saya masih pantau lagi. Proposalnya kita sudah dikirimkan tiga hari yang lalu. Tapi belum direspons. Ya sabar, namanya juga pengen,” ujarnya.

 

