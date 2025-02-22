Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia pada 20 Februari 2025, Bukan Latih Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |08:24 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia pada 20 Februari 2025, Bukan Latih Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada 20 Februari 2025. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025 malam WIB akan diulas Okezone. Shin Tae-yong terlihat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bersama penejermahnya sewaktu membesut Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo dan juga Kim Jong-jin (mantan analis video Timnas Indonesia).

Shin Tae-yong sejatinya belum satu bulan meninggalkan Indonesia. Ia meninggalkan Tanah Air pada Minggu, 26 Januari 2025 dan dilepas ratusan pencinta sepakbola Tanah Air saat itu.

1. Shin Tae-yong Hadiri Acara Garapan STY Foundation

Shin Tae-yong tiba di Jakarta (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Lantas, apa agenda Shin Tae-yong di Tanah Air setelah tak lagi membesut Timnas Indonesia? Medio pekan lalu, akun Instagram @stybola.foundation mengadakan live Instagram dengan Jeje -sapaan akran Jeong Seok-seo.

Dalam obrolan itu, host di live Instagram mengatakan Jeje dan Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Agenda Shin Tae-yong di Indonesia adalah menjalani sejumlah acara yang dibuat STY Foundation, yayasan yang dibentuk pelatih 54 tahun itu pada November 2024.

“Ini saya info ya Je, jadi Jeje akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari,” kata host acara itu.

“Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng coach (STY) juga,” lanjut sang host.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/striker_inter_milan_lautaro_martinez.jpg
Lautaro Martinez Marah Diganti saat Lawan Atletico, Pelatih Inter Jadi Sasaran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement