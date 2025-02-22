Penyebab Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia pada 20 Februari 2025, Bukan Latih Timnas Indonesia!

Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada 20 Februari 2025. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PENYEBAB Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025 malam WIB akan diulas Okezone. Shin Tae-yong terlihat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bersama penejermahnya sewaktu membesut Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo dan juga Kim Jong-jin (mantan analis video Timnas Indonesia).

Shin Tae-yong sejatinya belum satu bulan meninggalkan Indonesia. Ia meninggalkan Tanah Air pada Minggu, 26 Januari 2025 dan dilepas ratusan pencinta sepakbola Tanah Air saat itu.

1. Shin Tae-yong Hadiri Acara Garapan STY Foundation

Lantas, apa agenda Shin Tae-yong di Tanah Air setelah tak lagi membesut Timnas Indonesia? Medio pekan lalu, akun Instagram @stybola.foundation mengadakan live Instagram dengan Jeje -sapaan akran Jeong Seok-seo.

Dalam obrolan itu, host di live Instagram mengatakan Jeje dan Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Agenda Shin Tae-yong di Indonesia adalah menjalani sejumlah acara yang dibuat STY Foundation, yayasan yang dibentuk pelatih 54 tahun itu pada November 2024.

“Ini saya info ya Je, jadi Jeje akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari,” kata host acara itu.

“Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng coach (STY) juga,” lanjut sang host.