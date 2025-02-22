Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mulai Dekati Persib Bandung di Klasemen Liga 1 2024-2025, Dewa United Targetkan Gelar Juara?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |08:04 WIB
Mulai Dekati Persib Bandung di Klasemen Liga 1 2024-2025, Dewa United Targetkan Gelar Juara?
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

BOGOR - Dewa United perlahan mulai mendekati Persib Bandung yang kini bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Namun, fakta tersebut nyatanya tak membuat pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink percaya diri timnya bisa menjuarai Liga 1 musim ini.

Lebih tepatnya Jan Olde Riekerink belum mau membahas soal peluang juara Liga 1 2024-2025. Sebab perjalanan Dewa United masih jauh untuk mengejar Persib yang bejarak 7 poin, ditambah dengan 11 laga tersisa.

1. Selisih Poin Masih Jauh

Saat ini Dewa United berada di posisi kedua dengan 43 poin. Sementara itu, Skuad Maung Bandung - julukan Persib di puncak klasen dengan 50 poin.

Egy Maulana Vikri dan kolega terus menempel Persib setelah berhasil menang 2-0 atas Persebaya. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (21/2/2025)

Jan Olde Riekerink mengatakan timnya punya selisih poin cukup jauh dengan Persib. Dia menilai cukup sulit Dewa United untuk memangkas jarak poin dengan melihat konsistensi penampilan Persib sejauh ini.

Dewa United vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Dewa United vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

"Yang pertama, saya beritahu pemain saya, sebelum laga lawan persebaya, Persib beda 10 poin dengan kami. Mereka hanya kalah satu kali musim ini, dan itu lawan Dewa United. Jadi, sisa 11 laga ke depan mereka setidaknya harus kalah tiga kali," kata Jan Olde usai laga, dikutip Sabtu (22/2/2025).

"Itu tidak realistis untuk kami mengejar mereka," tambahnya.

 

