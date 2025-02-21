Gara-Gara FIFA, Timnas Indonesia Resmi Kehilangan Pemain saat Hadapi Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

GARA-gara aturan FIFA, Timnas Indonesia resmi kehilangan dua pemain saat tandang ke markas Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium itu, Timnas Indonesia dipastikan takkan diperkuat Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner karena akumulasi kartu.

1. Timnas Indonesia Patuhi Aturan FIFA

Berdasarkan regulasi yang dibuat, pemain yang mengantongi dua kartu kuning harus menjalani skorsing satu pertandingan. Ragnar Oratmangoen tercatat dua kali mengoleksi kartu kuning.

Ragnar Oratmangoen absen lawan Timnas Australia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Kartu kuning pertama didapatkan pemain FCV Dender ini saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C, Kamis 10 Oktober 2025. Kemudian satu kartu kuning lagi didapat saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024.

Berdasarkan regulasi, pemain yang mengoleksi dua kartu kuning mesti menjalani skorsing satu pertandingan sehingga Ragnar Oratmangoen absen melawan skuad Socceroos -julukan Timnas Australia. Untuk Justin Hubner, pesepakbola 20 tahun ini sudah beberapa kali menjalani skorsing karena aksi brutalnya di lapangan.

Terbaru, bek Wolverhampton Wanderers U-21 ini mendapat dua kali kartu kuning saat Timnas Indonesia menjajal Arab Saudi, sehingga harus absen melawan Australia. Meski absen melawan Australia, tenaga keduanya bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C, Selasa 25 Maret 2025.

Diyakini, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap menyertakan Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga Maret 2025. Sekarang yang menjadi pernyataan, siapa yang akan menggantikan posisi Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner saat Timnas Indonesia melawan Australia?