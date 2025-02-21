Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Sombong Pelatih Bahrain Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |10:35 WIB
Komentar Sombong Pelatih Bahrain Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Bahrain siap hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/bahrainnt)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Bahrain, Dragan Talajic, percaya diri pasukannya bisa mengalahkan Timnas Indonesia di laga lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Talajic menilai para pemain Bahrain memiliki kemampuan untuk bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Ameriak Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti.

Seperti yang diketahui, Bahrain tergabung di Grup C pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di Grup C tersebut Bahrain menghadapi Timnas Indonesia, Jepang, Australia, China, dan Arab Saudi.

1. Optimis

Peluang Bahrain saat ini masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baik itu via lolos langsung dengan finis menjadi dua tim terbaik di Grup C atau dengan finis ketiga dan keempat untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi.

Sebab saat ini Bahrain bertengger di peringkat kelima dengan 6 poin. Bahrain hanya beda satu angka dari Australia yang menempati posisi kedua.

Sementara poin Bahrain dengan China, Indonesia, dan Arab Saudi pun sama. Hal itu membuat persaingan di Grup C sangat ketat.

Timnas Oman vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@omanfa)
Timnas Oman vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@omanfa)

Meski begitu, Talajic optimis kemampuan para pemainnya bisa membuat Bahrain meraih hasil positif di empat laga tersisa. Termasuk saat melawan Timnas Indonesia di pada 25 Maret 2025 mendatang.

“Kami tidak takut melawan negara mana pun. Kamu percaya diri dan percaya dengan usaha kami. Kami akan terus bekerja keras. Dalam empat laga ke depan, kami akan memperlihatkan ke semua pihak bahwa kami siap mewujudkan mimpi kami (lolos ke Piala Dunia 2026),” terang Talajic, mengutip dari GDN, Jumat (21/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648819/misi-hary-tanoesoedibjo-bersama-pb-pobsi-perbanyak-kompetisi-biliar-indonesia-mendunia-nwi.webp
Misi Hary Tanoesoedibjo Bersama PB POBSI: Perbanyak Kompetisi, Biliar Indonesia Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/prabowo_subianto_erick_thohir.jpg
Prabowo Guncang Dunia Olahraga! Tiga Instruksi Super Prioritas untuk Kesejahteraan dan Karier Atlet Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement