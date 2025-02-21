Komentar Sombong Pelatih Bahrain Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Bahrain, Dragan Talajic, percaya diri pasukannya bisa mengalahkan Timnas Indonesia di laga lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Talajic menilai para pemain Bahrain memiliki kemampuan untuk bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Ameriak Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti.

Seperti yang diketahui, Bahrain tergabung di Grup C pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di Grup C tersebut Bahrain menghadapi Timnas Indonesia, Jepang, Australia, China, dan Arab Saudi.

1. Optimis

Peluang Bahrain saat ini masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baik itu via lolos langsung dengan finis menjadi dua tim terbaik di Grup C atau dengan finis ketiga dan keempat untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi.

Sebab saat ini Bahrain bertengger di peringkat kelima dengan 6 poin. Bahrain hanya beda satu angka dari Australia yang menempati posisi kedua.

Sementara poin Bahrain dengan China, Indonesia, dan Arab Saudi pun sama. Hal itu membuat persaingan di Grup C sangat ketat.

Timnas Oman vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@omanfa)

Meski begitu, Talajic optimis kemampuan para pemainnya bisa membuat Bahrain meraih hasil positif di empat laga tersisa. Termasuk saat melawan Timnas Indonesia di pada 25 Maret 2025 mendatang.

“Kami tidak takut melawan negara mana pun. Kamu percaya diri dan percaya dengan usaha kami. Kami akan terus bekerja keras. Dalam empat laga ke depan, kami akan memperlihatkan ke semua pihak bahwa kami siap mewujudkan mimpi kami (lolos ke Piala Dunia 2026),” terang Talajic, mengutip dari GDN, Jumat (21/2/2025).