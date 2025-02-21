Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United Gelar Latihan di Banten International Stadium, Egy Maulana Vikri Cs Pindah Markas?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |01:05 WIB
Dewa United Gelar Latihan di Banten International Stadium, Egy Maulana Vikri Cs Pindah Markas?
Dewa United kala berlatih. (Foto: Dewa United)
DEWA United gelar latihan di Banten International Stadium. Akankah ini pertanda bahwa Egy Maulana Vikri cs akan pindah markas?

Ya, Dewa United menggelar sesi latihan di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, pada Selasa 18 Februari 2025 sore WIB. Hal ini membuka opsi tim berjuluk Banten Warriors itu untuk menjadikan BIS sebagai markas mereka di sisa kompetisi Liga 1 2024-2025.

Dewa United

1. Pertama Kali

Ini adalah pertama kalinya Egy Maulana Vikri dan kolega menggelar sesi latihan di BIS. Skuad Dewa United mendapat respons yang positif, karena ratusan pencinta sepakbola kota Serang antusias menyaksikan sesi latihan tersebut.

Presiden klub Dewa United FC, Ardian Satya Negara, mengungkapkan alasan mengapa skuadnya menjalani sesi latihan di stadion berkapasitas 30 ribu penonton tersebut. Ardian mengungkapkan bahwa Banten Warrior memang memiliki misi untuk menjadi tim representasi Banten.

Karena itu, dia berharap Dewa United dapat diterima dengan baik. Ardian juga menekankan kalau timnya akan lebih sering berlatih di BIS dan bahkan kedepannya diharapkan bisa beraksi di stadion tersebut.

“Hari ini tim menjalani sesi latihan di Banten International Stadium untuk pertama kali, yang dimana kami ingin memperkenalkan Dewa United FC secara langsung kepada masyarakat pencinta sepakbola di sini," kata Ardian, dilansir dari situs resmi Dewa United, Jumat (21/2/2025).

"Semoga saja kehadiran kami bisa diterima oleh masyarakat dan kedepannya tim ini akan lebih sering lagi menjalani latihan atau bahkan pertandingan disini," sambungnya.

"Selain itu, selama ini niat kami memang ingin menjadi representasi dari provinsi Banten di kompetisi Liga 1, maka langkah ini perlahan kami wujudkan," terang dia.

2. Potensi BIS Jadi Markas Dewa United

Lebih jauh, Ardian juga bisa kemungkinan menjadikan BIS sebagai markas Dewa United FC di sisa kompetisi Liga 1 2024-2025. Dia menjelaskan bahwa ada rangkaian prosedur yang harus dilewati. Tapi harapannya, proses tersebut dapat selesai cepat.

"Mengenai hal tersebut, semua masih butuh tahap-tahap yang harus dilewati, seperti proses verifikasi dari operator Liga 1 serta hal-hal lainnya," ujar Ardian.

"Jadi mohon doanya untuk seluruh masyarakat pencinta sepakbola Banten agar proses tersebut bisa cepat selesai dan kami bisa bermarkas disini," paparnya.

 

