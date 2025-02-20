Jadwal dan Link Live Streaming Pekan ke-23 Bundesliga 2024-2025 di Vision+: Ada Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt!

JAKARTA – Bundesliga musim 2024-2025 telah memasuki pekan ke-23 yang akan digelar mulai 22 hingga 24 Februari. Sejumlah pertandingan menarik siap digelar pada akhir pekan ini dan dapat disaksikan streaming di VISION+ atau dengan klik di sini.

Laga sengit akan tersaji di Allianz Arena pada Minggu 23 Februari 2025 saat Bayern Munich menjamu Eintracht Frankfurt. Duel ini menjadi salah satu yang paling dinantikan, mengingat Bayern kokoh di puncak klasemen, sementara Frankfurt yang berada di peringkat ketiga terus berusaha memangkas selisih 13 poin. Mampukah Frankfurt memberi kejutan, atau justru Bayern semakin memperlebar jarak?

Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan Bundesliga Pekan ke-23:

Sabtu, 22 Februari 2025:

Logo Bundesliga (Foto: Bundesliga)

02.25 WIB: SC Freiburg vs Werder Bremen

21.25 WIB: Borussia Mönchengladbach vs FC Augsburg

21.25 WIB: VfL Wolfsburg vs VfL Bochum

23.00 WIB: 1. FSV Mainz 05 vs FC St. Pauli

21.25 WIB: Holstein Kiel vs Bayer 04 Leverkusen

Minggu, 23 Februari 2025:

00.25 WIB: Borussia Dortmund vs Union Berlin

21.25 WIB: RB Leipzig vs 1. FC Heidenheim

23.25 WIB: Bayern München vs Eintracht Frankfurt

Senin, 24 Februari 2025:

01.30 WIB: TSG 1899 Hoffenheim vs VfB Stuttgart

