SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Pekan ke-23 Bundesliga 2024-2025 di Vision+: Ada Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |18:40 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan ke-23 Bundesliga 2024-2025 di Vision+: Ada Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt!
Simak jadwal dan link live streaming Bundeslgia 2024-2025 di Vision+ untuk pekan ke-23 (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Bundesliga musim 2024-2025 telah memasuki pekan ke-23 yang akan digelar mulai 22 hingga 24 Februari. Sejumlah pertandingan menarik siap digelar pada akhir pekan ini dan dapat disaksikan streaming di VISION+ atau dengan klik di sini.

Laga sengit akan tersaji di Allianz Arena pada Minggu 23 Februari 2025 saat Bayern Munich menjamu Eintracht Frankfurt. Duel ini menjadi salah satu yang paling dinantikan, mengingat Bayern kokoh di puncak klasemen, sementara Frankfurt yang berada di peringkat ketiga terus berusaha memangkas selisih 13 poin. Mampukah Frankfurt memberi kejutan, atau justru Bayern semakin memperlebar jarak?

Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan Bundesliga Pekan ke-23:

Sabtu, 22 Februari 2025:

Logo Bundesliga (Foto: Bundesliga)
Logo Bundesliga (Foto: Bundesliga)
  • 02.25 WIB: SC Freiburg vs Werder Bremen
  • 21.25 WIB: Borussia Mönchengladbach vs FC Augsburg
  • 21.25 WIB: VfL Wolfsburg vs VfL Bochum
  • 23.00 WIB: 1. FSV Mainz 05 vs FC St. Pauli
  • 21.25 WIB: Holstein Kiel vs Bayer 04 Leverkusen

Minggu, 23 Februari 2025:

  • 00.25 WIB: Borussia Dortmund vs Union Berlin
  • 21.25 WIB: RB Leipzig vs 1. FC Heidenheim
  • 23.25 WIB: Bayern München vs Eintracht Frankfurt

Senin, 24 Februari 2025:

  • 01.30 WIB: TSG 1899 Hoffenheim vs VfB Stuttgart

Streaming Bundesliga dan pertandingan olahraga kelas dunia lainnya di VISION+ pakai handphone Motorola. Gak hanya pengalaman nonton jadi makin asyik, kamu juga bisa dapetin Vision+ Premium hingga senilai Rp365.000. Gimana caranya? Cukup beli Motorola seri Moto G 45 5G.

 

