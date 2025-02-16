Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayer Leverkusen vs Bayern Munich 0-0, VfL Bochum vs Borussia Dortmund 2-0!

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah tim top Jerman gagal merebut poin penuh semalam, di antaranya ada duel Bayer Leverkusen vs Bayern Munich yang berakhir dengan skor 0-0.

Ya, ajang Bundesliga 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-22, ada lima pertandingan yang digelar semalam.

1. Bayer Leverkusen dan Bayern Munich Sama Kuat

Salah satu laga seru yang tersaji semalam mempertemukan Bayer Leverkusen vs Bayern Munich. Laga ini digelar di BayArena, Leverkusen, pada Minggu (16/2/2025) dini hari WIB.

Duel sengit tersaji di sepanjang pertemuan dua tim papan atas Bundesliga 2024-2025 ini. Tetapi pada akhirnya, skor imbang terjaga hingga akhir laga. Baik, Leverkusen ataupun Bayern Munich tak bisa mencetak 1 pun gol pada laga ini.

Hasil imbang membuat Bayern Munich masih kukuh di puncak klasemen dengan 55 poin. Sementara Leverkusen, mereka di urutan kedua dengan 47 angka.