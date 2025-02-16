HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah tim top Jerman gagal merebut poin penuh semalam, di antaranya ada duel Bayer Leverkusen vs Bayern Munich yang berakhir dengan skor 0-0.
Ya, ajang Bundesliga 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-22, ada lima pertandingan yang digelar semalam.
Salah satu laga seru yang tersaji semalam mempertemukan Bayer Leverkusen vs Bayern Munich. Laga ini digelar di BayArena, Leverkusen, pada Minggu (16/2/2025) dini hari WIB.
Duel sengit tersaji di sepanjang pertemuan dua tim papan atas Bundesliga 2024-2025 ini. Tetapi pada akhirnya, skor imbang terjaga hingga akhir laga. Baik, Leverkusen ataupun Bayern Munich tak bisa mencetak 1 pun gol pada laga ini.
Hasil imbang membuat Bayern Munich masih kukuh di puncak klasemen dengan 55 poin. Sementara Leverkusen, mereka di urutan kedua dengan 47 angka.