Syafruddin Kambo Meninggal Dunia, Pernah Jadi Ketua Dewan Pembina saat Persija Jakarta Juara Liga 1 2018

Komjen Pol H. Syafruddin Kambo pernah jadi Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta (Foto: Dok. Okezone)

KOMJEN Pol (P). Dr. H. Syafruddin Kambo meninggal dunia di Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) sore WIB. Sosoknya diketahui pernah menjadi Ketua Dewan Pembina saat Persija Jakarta juara Liga 1 2018.

Syafruddin dikenal sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) pada 2016-2018. Selain itu, ia cukup aktif di bidang olahraga.

1. Persija Jakarta

Semasa menjadi Wakapolri, Syafruddin juga menjadi Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta. Ia turut andil membawa Macan Kemayoran juara Liga 1 2018.

Ketika itu, almarhum Syafruddin berani pasang badan ketika Persija dituding terlibat dalam kasus mafia bola. Apalagi, sejumlah dokumen yang menjadi bukti, dirusak oknum tak dikenal di markas klub.

2. Asian Games 2018

Tak hanya di Persija, almarhum Syafruddin juga aktif di olahraga lain. Ia pernah ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chef de Mission tim Indonesia di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Pada ajang tersebut, almarhum Syafruddin membawa kontingen Indonesia meraih prestasi dengan berada di posisi empat besar. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi Tanah Air dalam event olahraga terbesar di Asia.