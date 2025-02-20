Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Syafruddin Kambo Meninggal Dunia, Pernah Jadi Ketua Dewan Pembina saat Persija Jakarta Juara Liga 1 2018

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |20:34 WIB
Syafruddin Kambo Meninggal Dunia, Pernah Jadi Ketua Dewan Pembina saat Persija Jakarta Juara Liga 1 2018
Komjen Pol H. Syafruddin Kambo pernah jadi Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta (Foto: Dok. Okezone)
KOMJEN Pol (P). Dr. H. Syafruddin Kambo meninggal dunia di Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) sore WIB. Sosoknya diketahui pernah menjadi Ketua Dewan Pembina saat Persija Jakarta juara Liga 1 2018.

Syafruddin dikenal sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) pada 2016-2018. Selain itu, ia cukup aktif di bidang olahraga.

1. Persija Jakarta

Persija juara Liga 1 2018

Semasa menjadi Wakapolri, Syafruddin juga menjadi Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta. Ia turut andil membawa Macan Kemayoran juara Liga 1 2018.

Ketika itu, almarhum Syafruddin berani pasang badan ketika Persija dituding terlibat dalam kasus mafia bola. Apalagi, sejumlah dokumen yang menjadi bukti, dirusak oknum tak dikenal di markas klub.

2. Asian Games 2018

Tak hanya di Persija, almarhum Syafruddin juga aktif di olahraga lain. Ia pernah ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chef de Mission tim Indonesia di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Pada ajang tersebut, almarhum Syafruddin membawa kontingen Indonesia meraih prestasi dengan berada di posisi empat besar. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi Tanah Air dalam event olahraga terbesar di Asia.

 

Berita Terkait
Tekad Rizky Ridho Usai Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta hingga 2028
Dony Tri dan Rayhan Hannan Moncer di Timnas Indonesia U-23, Pelatih Persija Jakarta: Luar Biasa!
Adu Kisaran Gaji Jordi Amat di Persija Jakarta dengan Klub JDT Malaysia, bak Bumi dan Langit?
Persija Jakarta Resmi Datangkan Van Basty Sousa, Rekrutan Asing Pertama Jelang Liga 1 2025-2026
Lion City Sailors Tantang Persib Bandung! Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
Juventus Kejar Kemenangan Perdana di Liga Champions! Ada Taruhan Rp576 Miliar di Baliknya
