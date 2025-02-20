Patrick Kluivert Bahagia, Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga West Bromwich Albion vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025?

Ole Romeny berpotensi mencetak gol di laga WBA vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 akhir pekan nanti. (Foto: Instagram/@oleromeny)

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, calon pemain andalannya di lini depan Timnas Indonesia, Ole Romeny, berpeluang menjalani debut starter bersama sang klub, Oxford United.

Kesempatan itu muncul setelah melihat performa gemilang Ole Romeny saat Oxford United menjamu Portsmouth di pekan ke-33 Liga 2 Inggris 2024-2025 pada Sabtu, 15 Februari 2025 malam WIB. Dalam laga tersebut, Ole Romeny yang masuk di menit 66 menggantikan Mark Harris bermain brilian.

Beberapa kali, umpan silang maupun tusukan pesepakbola 24 tahun itu merepotkan Pompey -julukan Portsmouth. Alhasil, banyak suporter Oxford United yang menunjuk Ole Romeny sebagai pemain terbaik timnya di laga tersebut.

1. Ole Romeny Berpeluang Starter di Laga WBA vs Oxford United

Bahkan suporter Oxford United menuntut sang pelatih, Gary Rowett, menunjuk Ole Romeny sebagai starter. Hal itu saat Oxford United tandang ke markas West Browmich Albion (WBA) di lanjutan pekan ke-34 Liga 2 Inggris 2024-2025 pada Sabtu, 22 Februari 2025 malam WIB.

“Ole Romeny harus bermain sebagai starter di laga selanjutnya,” tulis salah seorang suporter Oxford United, @EmilynBegley.

“Ini waktunya Ole Romeny menjadi starter dan menaruh Phillips di bangku cadangan,” lanjut akun @scooter423771.