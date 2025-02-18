Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Panggil 27 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga Kontra Australia dan Bahrain pada Maret 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:56 WIB
Patrick Kluivert Panggil 27 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga Kontra Australia dan Bahrain pada Maret 2025?
Patrick Kluivert berpotensi panggil 27 personel untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: instagram/@patrickkluivert9)
PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diprediksi memanggil 27 pemain untuk laga melawan Australia dan Bahrain di matchday tujuh serta delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia Dunia zona Asia (20 dan 25 Maret 2025). Sebanyak 27 pemain berpotensi dipanggil merujuk kepada angka pemanggilan pemain terakhir pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, pada November 2024.

1. Hanya 23 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Didaftarkan untuk Lawan Australia dan Bahrain

Dari 27 pemain yang diprediksi dipanggil nantinya, hanya 23 di antaranya yang bisa didaftarkan untuk laga melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025). Untuk laga melawan Australia, Patrick Kluivert takkan memasukkan nama Ragnar Oratmangoen (FCV Dender) dan Justin Hubner (wolverhampton Wanderers U-21).

Ragnar Oratmangoen dipastikan absen lawan Australia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Ragnar Oratmangoen dipastikan absen lawan Australia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Dua pemain ini dipastikan absen melawan Australia karena mesti menjalani skorsing satu pertandingan karena akumulasi kartu. Baru saat menghadapi Bahrain, dua nama ini sudah tersedia untuk dimainkan.

Lantas, bagaimana komposisi pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert? Apakah lebih banyak pemain abroad atau personel Liga 1 2024-2025 yang dipanggil?

Okezone memprediksi pemain abroad yang dipanggil lebih banyak ketimbang pesepakbola yang merumput di Liga 1. Hal itu tidak mengherankan karena secara kualitas dan pengalaman, pemain abroad masih lebih baik ketimbang personel Liga 1.

Rzky Ridho yang digadang-gadang sebagai bek terbaik di Liga 1 2024-2025 pun sedang tidak baik-baik saja bersama sang klub, Persija Jakarta. Dalam tiga laga terkini yang dijalani, gawang Persija Jakarta kemasukan enam gol!

 

