Kisah Haru Cristiano Ronaldo, Kembali Kunjungi Indonesia sebagai Duta Mangrove karena Terinspirasi Martunis

Cristiano Ronaldo pernah mengunjungi Indonesia sebagai duta mangrove karena Martunis (Foto: X/@Cristiano)

KISAH haru Cristiano Ronaldo akan diulas Okezone. Sebab, ia kembali kunjungi Indonesia sebagai duta mangrove karena terinspirasi Martunis.

Baru-baru ini, Ronaldo dikabarkan bakal kembali berkunjung ke Indonesia. Ia datang dalam rangka acara kemanusiaan bersama Yayasan Graha Kasih Indonesia (GKI) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama beberapa hari.

Melihat ke belakang, ini bukan kali pertama Ronaldo datang ke Indonesia. Pada 2013, kapten Timnas Portugal itu juga sempat menyambangi Tanah Air dalam kampanye penyelamatan Mangrove bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

1. Duta

Mega bintang sepakbola itu menyambangi Tanjung Benoa, Bali, dalam acara kampanye penyelamatan Mangrove. Ia melakukan misi tanam mangrove bersama Presiden SBY dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Melalui momen itu juga, CR7 secara resmi dinobatkan sebagai duta Forum Peduli Mangrove Bali. Penobatan dilakukan secara simbolik dengan penerimaan sertifikat di hadapan Presiden SBY.

2. Martunis

Usut punya usut, ternyata Ronaldo memiliki alasan yang cukup mengharukan saat menerima penobatan sebagai duta mangrove. Ia terinspirasi dari korban selamat tsunami Aceh sekaligus anak angkatnya, yakni Martunis.