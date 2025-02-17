Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Tiba di Indonesia Besok, Suporter Al Nassr Ngamuk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |10:54 WIB
Cristiano Ronaldo Tiba di Indonesia Besok, Suporter Al Nassr Ngamuk!
Cristiano Ronaldo direncanakan tiba di Indonesia besok. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo tiba di Indonesia besok, Selasa 18 Februari 2025. Namun, di saat bersamaan, kehadiran Cristiano Ronaldo di Indonesia membuat suporter Al Nassr selaku klub CR7 mengamuk.

Sebagian dari mereka kesal karena Cristiano Ronaldo absen saat Al Nassr tandang ke markas klub asal Iran, Persepolis, di matchday pamungkas zona barat AFC Champions League Elite 2024-2025, Senin (17/2/2025) pukul 22.00 WIB

Fans Al Nassr kesal tak ada nama Cristiano Ronaldo jelang lawan Persepolis malam ini. (Foto: X/@alnassr)
“Di mana Cristiano Ronaldo? Saya tidak akan menyaksikan pertandingan ini,” tulis akun X @exoticreds, mengomengari daftar pemain yang dirilis Al Nassr untuk laga melawan Persepolis.

“Hey jangan lupa untuk bawa Cristiano Ronaldo,” sambung akun @AhmadArshadKhan

1. Al Nassr Sudah Lolos ke 16 Besar AFC Champions League Elite 2024-2025

Tidak heran Cristiano Ronaldo, Jhon Duran, hingga Otavio tidak dibawa pelatih Al Nassr, Stefano Pioli, di laga nanti malam. Sebab, Al Nassr sudah dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025.

Ketimbang jauh-jauh terbang ke Iran, Stefano Pioli memilih mengistirahatkan nama-nama di atas. Tenaga mereka lebih dibutuhkan untuk membantu Al Nassr bersaing di jalur juara Liga Arab Saudi 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
