Denny Landzaat: Timnas Indonesia Bisa Langsung Lolos ke Piala Dunia 2026!

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Denny Landzaat, optimistis bisa mengantarkan Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, Landzaat menilai Timnas Indonesia punya peluang bagus untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia memang punya peluang terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, mereka sedang duduk di posisi tiga klasemen Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan koleksi enam poin. Skuad Garuda terpaut satu angka dari Australia yang ada di posisi dua.

1. Persaingan Sengit

Namun begitu, persaingan di Grup C saat ini memang sengit, khususnya dalam perebutan posisi dua. Sebab, peringkat tiga sampai enam memiliki poin yang sama, yakni enam poin.

Karena itu, peluang masing-masing tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Semua bergantung pada hasil di empat laga tersisa.

2. Optimistis

Landzaat mengungkapkan kalau Timnas Indonesia berada dalam posisi yang bagus. Bahkan, dirinya meyakini Skuad Garuda bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus berjuang di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Kami bisa merasakan antusiasme yang besar. Kami dalam posisi yang bagus. Jika melihat klasemen, semuanya masih mungkin. Kami punya empat pertandingan final, dan kami bisa lolos langsung,” ungkap Landzaat, dilansir dari Voetbal Primeur, Senin (17/2/2025).

Bersama Patrick Kluivert, Landzaat saat ini sudah mulai sibuk membentuk skuad terbaik Timnas Indonesia. Dirinya bersama Kluivert, serta Alex Pastoor dan Gerald Vanenburg acap kali memantau pemain Skuad Garuda yang beraksi di Liga 1 maupun luar negeri.

Semua itu dilakukan karena mereka ingin memanggil pemain yang tepat untuk menghuni Timnas Indonesia. Dengan begitu, hasil manis bisa diraih skuad Garuda.

"Bagian seremonial sudah selesai. Kami sudah bertemu dengan orang-orang penting dari negara ini dan federasi sepakbola,” tutur Denny Landzaat.

“Sekarang saatnya bekerja secara konkret: mulai dari menyeleksi pemain, menentukan formasi, hingga menganalisis pertandingan. Pekerjaan sesungguhnya telah dimulai,” terang Landzaat.