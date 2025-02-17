Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Curhat Ruben Amorim Setelah Manchester United Dihajar Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:10 WIB
Curhat Ruben Amorim Setelah Manchester United Dihajar Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2024-2025
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim. (Foto: Premier League)
A
A
A

LONDON Manchester United kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu 16 Februari 2025 malam WIB. Kekalahan itu pun sangat disesali pelatih Man United, Ruben Amorim karena ia menilai timnya bermain kurang maksimal, terutama di lini depan.

Hasil dari Tottenham itu menjadi kekalahan ketiga Man United dari empat laga terakhir mereka di Liga Inggris 2024-2025. Tentu kondisi itu membuat Man United semakin terpuruk di klasemen, yakni mereka menempati posisi ke-15 dengan 29 poin.

1. Kritik Lini Depan Setan Merah

Amorim memainkan formasi 3-4-2-1 untuk melawan Tottenham. Dengan Rasmus Hojlund sebagai ujung tombak, Amorim berharap Man United bisa mencetak banyak gol.

Akan tetapi, bukannya mencetak gol, tim berjuluk Setan Merah itu justru kebobolan pada menit 13 gara-gara James Maddison. Secara peluang gol, Tottenhan memang unggul, namun Man United tak kalah hebat.

Man United menciptakan 16 peluang dan enam di antaranya tepat ke gawang. Akan tetapi, finishing yang buruk membuat Man United tak berhasil mencetak gol, sementara Tottenham sukses mencetak gol semata wayang.

Ruben Amorim belum bisa dongkrak performa Manchester United laman resmi MU

“Itulah perbedaan terbesar dalam permainan, mereka [Tottenham] mencetak gol dan kami tidak. Kami memiliki peluang untuk mencetak gol, kemudian di babak pertama kami berusaha sedikit lebih keras,” ungkap Ruben Amorim, dikutip dari laman resmi Man United, Senin (17/2/2025).

“Kami kesulitan dalam beberapa transisi untuk mendapatkan hasil, tetapi pada akhirnya mereka mencetak gol dan kami tidak. Kami harus memasukkan bola ke gawang karena kami memiliki beberapa peluang, kami menciptakan beberapa peluang yang merupakan bagian tersulit,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
