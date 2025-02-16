Kisah Pelatih Iran U-20 yang Belum Puas Bantai Timnas Indonesia U-20 3-0, Sebut Seharusnya Bisa Cetak Lebih Banyak Gol

KISAH pelatih Timnas Iran U-20, Hossein Abdi, menarik diulas. Sebab, dia belum puas membantai Timnas Indonesia U-20 3-0.

Hossein Abdi pun menyebut timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang Timnas Indonesia U-20. Pasalnya, mereka mendapat cukup banyak peluang.

1. Timnas Indonesia U-20 Babak Belur

Iran U-20 menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia U-20 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre, China, Kamis 13 Februari 2025. Gol-gol kemenangan mereka dicetak oleh Hesam Nogourani (4’), Esmaeil Gholizadeh (63’), dan Mobin Dehghan (71’).

Abdi cukup menyayangkan anak asuhnya hanya menang dengan tiga gol atas Timnas Indonesia U-20. Sebab, dirinya menilai kalau mereka seharusnya bisa cetak lebih banyak gol di babak kedua karena menciptakan banyak peluang.

“Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama, tetapi penampilan kami di babak kedua lebih baik,” kata Abdi, dikutip dari AFC, Minggu (16/2/2025).