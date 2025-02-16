Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: David da Silva Paksa Laga Kembali Sama Kuat 2-2

BEKASI – Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan atas Persija Jakarta menjadi 2-2 dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB. Gol kedua Persib itu diciptakan oleh David da Silva ketika laga memasuki menit ke-70.

Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB, David da Silva mencatatkan namanya di papan skor meneruskan umpan dari Beckham Putra. David da Silva yang tengah berduel dengan Ondrej Kudela melepaskan tendangan lambung yang sukses menipu kiper Andritany Ardhiyasa yang juga keluar jauh dari gawang Persija.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Berikut Susunan Pemain:

Persija Jakarta XI: Andritany Ardhiyasa (GK), Hansamu Yama, Ondrej Kudela, Rizky Ridho; Muhammad Ferarri, Ryo Matsumura, Maciej Gajos, Ramon Bueno, Firza Andika; Gustavo Almeida, Marko Simic. Pelatih: Carlos Pena.

Persib Bandung XI: Kevin Ray Mendoza (GK), Kakang Rudianto, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Edo Febriansah; Marc Klok, Adam Alis; Beckham Putra, Tyronne del Pino, Ciro Alves; Gervane Kastaneer.

Pelatih: Bojan Hodak.

(Rivan Nasri Rachman)