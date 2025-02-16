Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Maung Bandung Perkecil Skor Jadi 2-1 Berkat Gol Geledek Nick Kuipers

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |16:51 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Maung Bandung Perkecil Skor Jadi 2-1 Berkat Gol Geledek Nick Kuipers
Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. (Foto: Instagram/kuipersnick)
A
A
A

BEKASI Persib Bandung berhasil memperkecil ketertinggalan dari Persija Jakarta di menit 52 berkat gol dari Nick Kuipers. Berkat gol Kuipers itu, skor kini menjadi 2-1.

Laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB. Pada awalnya, Persib tengah tertinggal 0-2 di babak pertama.

Persib pun langsung menekan di babak kedua. Alhasil, gol berhasil tercipta, Kuipers mencetak gol via tendangan jarak jauh.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Berikut Susunan Pemain:

Persija Jakarta XI: Andritany Ardhiyasa (GK), Hansamu Yama, Ondrej Kudela, Rizky Ridho; Muhammad Ferarri, Ryo Matsumura, Maciej Gajos, Ramon Bueno, Firza Andika; Gustavo Almeida, Marko Simic. Pelatih: Carlos Pena.

Persib Bandung XI: Kevin Ray Mendoza (GK), Kakang Rudianto, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Edo Febriansah; Marc Klok, Adam Alis; Beckham Putra, Tyronne del Pino, Ciro Alves; Gervane Kastaneer.

Pelatih: Bojan Hodak.

(Rivan Nasri Rachman)

      
