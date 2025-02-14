Nasionalismenya Sempat Dipertanyakan, Sandy Walsh Janji Bahagiakan Masyarakat Indonesia

SANDY Walsh berjanji membuat masyarakat Indonesia berbahagia. Padahal, niatannya menjadi warga negara Indonesia (WNI) sempat dipertanyakan.

Walsh resmi dinaturalisasi pada 17 November 2022. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya pernah membela Timnas Belanda di beberapa kelompok usia.

1. Garis Keturunan

Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama F Marinos (Foto: Instagram/@yokohamaf.marinos)

Namun, karena garis keturunan Indonesia melekat dalam dirinya, Walsh memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Akhirnya, ia berhak untuk membela Timnas Indonesia.

Keputusan Walsh memilih Indonesia sempat dipertanyakan oleh banyak orang. Akan tetapi, ia menegaskan, pilihan ini didasarkan pada hatinya sendiri.

Bek anyar Yokohama F. Marinos itu ingin membuat bangga kakek dan neneknya yang merupakan orang asli Indonesia. Bahkan, Walsh jadi semacam pembuka pintu untuk derasnya arus naturalisasi.

“Saya membuka pintu bagi pesepakbola Eropa lainnya. Banyak orang mempertanyakan hal ini, namun pilihan saya datang dari hati, untuk kakek dan nenekku,” kata Walsh dikutip dari Gazet van Antwerpen (GVA), Jumat (14/2/2025).

“Saya senang menjadi bagian dari keseluruhan proses dari awal dan menjadi penghubung antara pemain naturalisasi dan pemain lokal,” tukas eks KV Mechelen tersebut.