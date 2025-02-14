Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Ungkap Sosok Pelatih yang Berperan Besar dalam Kariernya

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |02:25 WIB
Thom Haye Ungkap Sosok Pelatih yang Berperan Besar dalam Kariernya
Thom Haye mengungkap sosok pelatih yang berperan besar dalam sosoknya (Foto: PSSI)
A
A
A

THOM Haye mengungkap sosok pelatih yang punya peran besar dalam kariernya. Nama yang muncul pun cukup mengejutkan yakni Dick Advocaat.

Haye telah lama berkarier hingga kini menginjak usia 30 tahun. Walau begitu, ia masih menjadi andalan di lini tengah Almere City mau pun Timnas Indonesia. 

1. Bentuk

Dick Advocaat foto knbv

Kepiawaian Haye menguasai bola, mengumpan, dan mengeksekusi bola mati membuatnya masih sangat diandalkan. Namun, siapa sejatinya pelatih yang berhasil membentuk sang pemain?

Haye mengungkapkan, ada dua sosok yang sangat berpengaruh dalam karier sepakbolanya. Yang pertama adalah Dick Advocaat, pelatih yang memberi debut profesional ketika bermain di AZ Alkmaar. 

"Saya melakukan debut profesional saya untuk AZ Alkmaar di bawah asuhan Dick Advocaat. Saya memiliki banyak kenangan indah bersamanya," ujar Haye dikutip dari laman Kita Garuda, Jumat (14/2/2025).

"Dan tentu saja, sangat spesial memiliki Marco van Basten sebagai pelatih," imbuh eks SC Heerenveen tersebut.

 

1 2
      
