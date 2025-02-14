PSBS Biak Ingin Perpanjang Tren Negatif Persebaya Surabaya

GIANYAR – pelatih PSBS Biak, Guillermo Samso, terus mematangkan persiapan menjelang bersua dengan Persebaya Surabaya. Ia menegaskan, Badai Pasifik siap mencuri tiga poin dalam laga tersebut.

PSBS akan bertamu ke markas Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 15 Februari 2025. Pertandingan itu merupakan bagian dari pekan ke-23 Liga 1 2024-2025.

1. Matang

Starting XI PSBS Biak saat menghadapi Persija Jakarta (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Samso mengatakan persiapan timnya sudah hampir matang. Walau dihadapi kondisi cuaca kurang bersahabat di Bali, ia tetap memaksimalkan latihan Beto Goncalves dan kawan-kawan.

“Semua persiapan sudah kami lakukan dengan baik. Meski hujan beberapa hari di Bali, kami tetap memaksimalkan latihan bagi para pemain,” tutur Samso dikutip dari laman resmi PT LIB, Jumat (14/2025).

2. Tren Negatif

PSBS nampaknya ingin membuat tren negatif Persebaya berlanjut. Diketahui, Bajul Ijo belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir.