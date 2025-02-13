Kisah Joey Suk, Pemain Keturunan Indonesia yang Kabur saat Pengambilan Sumpah WNI Kini Bernasib Miris

KISAH Joey Suk menarik diulas. Sebab, pemain keturunan Indonesia yang kabur saat pengambilan sumpah WNI tersebut kini bernasib miris.

Kisah Joey Suk yang dulu sempat gagal di naturalisasi Indonesia, kini justru mengalami nasib buruk. Padahal sebelumnya, ia sempat jadi bintang di Liga Kroasia.

Profil Joey Suk

Joey Suk adalah pemain asal Deventer, Belanda, yang lahir pada 8 Juli 1989. Dirinya sempat masuk radar pemain naturalisasi Indonesia pada 2011.

Pihak PSSI dan Joey Suk bahkan telah melewati berbagai tahap supaya pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu bisa perkuat Tim Garuda.

Pada saat itu, Joey Suk dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI bersama dua pemain diaspora lainnya, yakni Diego Michiels dan Ruben Wuarbanaran.

Kabur saat Pengambilan Sumpah WNI

Sayangnya ketika tinggal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI), Joey Suk malah tidak menghadiri agenda penting tersebut yang membuatnya tidak jadi memegang paspor Indonesia.

Padahal kala itu, pemain keturunan ini sempat diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan berlaga di SEA Games 2011.

Salah satu penyebab mengapa pemain asal Belanda itu enggan untuk melanjutkan proses naturalisasi diduga berkaitan dengan kisruh yang tengah memanas di kubu PSSI.